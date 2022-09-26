Метаболизм лёгких нарушается из-за микропластика
Крошечные частицы пластика проникают в клетки лёгких и печени, нарушая их метаболизм. К такому печальному выводу пришли учёные из Поднебесной.
Учёные из Китая и Гонконга опубликовали результаты исследования, которые доказали ещё одну коварную способность микропластика. Эти крошечные частицы пластика длиной менее 5 мм, способны, что называется, вгрызаться в клетки печени и лёгких. А из-за этого там осуществляются метаболические изменения, которые грозят серьёзными и негативными последствиями для здоровья. Таковы результаты экспериментов, во время которых в условиях лаборатории клетки печени и лёгких человека подвергали воздействию микропластика.
Наблюдения показали, что пластик не провоцировал смерть данных клеток, но он их сильно изменял. И в зависимости от количества клеток, подвергшихся этим изменениям, происходил и выброс активных форм кислорода, а также пептидов и аминокислот. Следовательно, речь шла о нарушениях критически важных метаболических процессов внутри клеток, что чревато тяжёлыми последствиями для здоровья.
Частицы микропластика сейчас встречаются на нашей планете повсюду от горы Эверест, до отдалённых участков океанов вроде Северного и Южного полюса. И этому не приходится удивляться, если учесть, что каждый год в водную систему планеты выбрасывается 11 млн метрических тонн пластика, а к 2040 году их число вырастет в три раза. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий