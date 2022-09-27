Четырежды привитый глава Pfizer второй раз за месяц заразился коронавирусом
Генеральный директор фармацевтического гиганта Pfizer во второй раз с середины августа получил положительный тест на коронавирус. И это несмотря на тот факт, что он уже четырежды прививался собственными вакцинами.
Руководитель фармацевтического гиганта Pfizer Альберт Бурла во второй раз за месяц столкнулся с заражением коронавирусом. Pfizer является производителем наиболее популярной вакцины от COVID-19 в мире, которая была уже продана миллиардами экземпляров и принесла колоссальный доход его детищу. 60-летний мужчина сам вакцинировался этим препаратом четыре раза, и в середине августа он уже заражался коронавирусом. На этот раз он получил второй положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Доктор Бурла признался, что не ощущает никаких симптомов и живет обычной жизнью. Своё заражение он списал на то, что пока не сделал себе новую бивалентную вакцину от компании Pfizer, которая специально разработана для обеспечения более высокого уровня защиты от штамма Омикрон. А собственный положительный тест Бурла использовал для того, чтобы призвать людей не быть самоуверенными.
Он заявил, что человечество достигло большого прогресса в борьбе с коронавирусом, но патоген никуда не делся. Весьма необычно заразиться ковидом дважды за короткий период времени. Дело в том, что попавшая в организм инфекция пробуждает сильный иммунитет на протяжении следующих нескольких месяцев. Тем более, если человек неоднократно делал себе прививки, так что случай главы компании Pfizer кажется очень любопытным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Альберт Бурла
Медицина
Генеральный директор американской компании Pfizer
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