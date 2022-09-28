Переход на летнее время опасен для водителей
Вот и ещё одна причина не переходить на летнее время. Когда стрелки переводятся на час вперёд, это увеличивает опасность вождение автомобиля, так как нарушает сон и циркадные ритмы.
Учёные из Университета Падуи в Италии обнаружили, что перевод часов на летнее время, при котором стрелки переводятся на час вперёд, может повлечь за собой несколько более серьёзные последствия, чем опоздание на работу из-за будильника. В частности, это заставляет людей более опасно управлять автомобилем, поскольку нарушает естественные циклы сна и бодрствования. Таковы итоги проверки навыков вождения 23 итальянских водителей-мужчин до и после перехода на летнее время.
Исследователи проанализировали их время реакции и способность анализировать ситуацию на дороге. Оказалось, что оба этих навыка нарушены после потери часа времени. Считается, что это стало результатом недосыпания и нарушения циркадных ритмов - внутренних процессов, регулирующих цикл сна-бодрствования и другие функции.
Науке уже известно, что нарушение циркадных ритмов из-за перехода на летнее время повышает риски для здоровья, включая и вероятность инфаркта. Но не было установлено, какую опасность это рождает на дорогах. Результаты исследования демонстрируют, что в современном мире лучше отказаться от перехода на летнее время, так как минусы всего этого значительно перевешивают плюсы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Падуи
Медицина
один из старейших университетов Европы и Италии, открыт в Падуе в 1222 году. В XV—XVIII веках — главный образовательный центр Венецианской республики
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