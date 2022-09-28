Найдена связь между вакцинами от ковида и месячными
Американские учёные доказали, что вакцинация может временно увеличить продолжительность менструального цикла. Такой вывод сделали исследователи из Орегонского университета.
Крупное по масштабу исследование подтвердило выводы предыдущих американских работ, в которых вакцинация против COVID-19 связывалась со средним увеличением продолжительности менструального цикла чуть менее чем на один день. Это увеличение не было связано с каким-либо изменением числа дней менструации, во время которых отмечаются кровотечения. Новое исследование включало почти 20 000 человек из разных стран мира, которые получали любую из 9 различных вакцин. У большинства участников исследования изменения исчезали в циклах после вакцинации.
Результаты дают дополнительную информацию, которая может быть необходима для консультирования женщин по поводу последствий вакцинации. Возможные изменения продолжительности менструального цикла кажутся небольшими, они находятся в пределах нормального диапазона. Напомним, что в пределах нормы считаются изменения продолжительности цикла менее чем на 8 дней.
Хотя эти незначительные менструальные изменения могут не иметь значения для медицинских работников и исследователей, учёные предполагают, что их наличие в функциях организма, связанных с фертильностью, могут вызывать тревогу у тех, кто с ними сталкивался. И это способно спровоцировать нерешительность в отношении вакцинации, а также распространение недостоверной информации, которой могут воспользоваться сторонники антивакцинаторского движения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Орегонский университет
Медицина
публичный исследовательский университет в США, расположенный в Юджине, штат (Орегон)
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