Как поступать нездоровым россиянам с повесткой в руках
В некоторых случаях в рамках частичной мобилизации повестки получают россияне, имеющие ограничения по здоровью. Однако существует алгоритм действий, который поможет им доказать своё право на отсрочку.
Если вы имеете ограничения по здоровью, но получили повестку в рамках частичной мобилизации, самое главное не паниковать и не пытаться куда-то уехать. Напротив, нужно отправиться в военкомат, но взять с собой оригиналы всех имеющихся медицинских документов и справок. Об этом заявил эксперт в области медицинского права Сергей Бронницкий в интервью Lenta.ru.
Если призывник уверен, что по состоянию здоровья его призвать не должны, то он должен отправить письменное заявление в адрес военкомата. В этом заявлении необходимо сообщить о имеющихся ограничениях по здоровью и потребовать проведения военно-врачебной комиссии. Только она определяет, годен ли человек к воинской службе.
Ранее в Министерстве обороны говорили о том, что никакой медицинской комиссии для всех призываемых в рамках частичной мобилизации проводиться не будет. Но если получивший повестку считает, что его состояние здоровья не позволяет ему исполнять воинский долг, он должен обратиться с заявлением об этом в адрес военкомата, и тот организует осмотр у профильных медицинских специалистов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Бронницкий
Медицина
врач и эксперт по медицинскому праву
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