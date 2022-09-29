После хирургического лечения ожирения вырастает риск эпилепсии
Бариатрические операции, предназначенные для избавления от больших объемов лишнего веса, могут увеличивать риск эпилепсии. К такому выводу пришли учёные из Университета Западного Онтарио в канадском Лондоне.
Перенесшие бариатрические операции жертвы так называемого морбидного ожирения могут иметь повышенный риск эпилепсии, как установили канадские ученые. Бариатрическая хирургия включает характерные изменения пищеварительной системы, направленные на сокращение объёма желудка и, как следствие, количества употребляемой пищи. Человек ест меньше и худеет. Эта хирургия считается наиболее радикальным и эффективным методом лечения самых тяжёлых вариантов ожирение.
Благодаря бариатрическим операциям человек избавляется не только от больших объемов лишнего веса, но и от сопутствующих ожирению расстройств, включая гипертонию, а также диабета второго типа. И вот теперь впервые доказано, что после такой операции пациенты подвергаются повышенному риску эпилепсии. Такой вывод ученые сделали, когда наблюдали за прошедшими через данные операции пациентами в течение 6 лет.
Из исследования были исключены люди, которые уже ранее страдали от судорог, эпилепсии, психических расстройств, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками. В целом, ученые наблюдали за 16 958 человек. В контрольной группе были более 622 000 жертв ожирения, который не проходили через бариатрические операции. Если в первой группе эпилепсия развилась у 0,4%, то во второй - только у 0,2%, а значит бариатрия увеличивала риск эпилепсии в два раза. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Западного Онтарио
Медицина
публичный университет и научно-исследовательское учреждение в канадской провинции Онтарио
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