Коронавирус отступает по всей планете
В подавляющем большинстве регионов нашей планеты отмечается падение показателей заболеваемости и смертности от COVID-19. Такие данные содержатся в очередном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.
Эксперты ВОЗ подвели итоги по коронавирусу в период с 19 по 25 сентября. Они внушают оптимизм, поскольку практически по всей планете отмечается снижение заболеваемости. К примеру, в Африке эта цифра упала на 33%, а в западной части Тихоокеанского региона - на 19%. За эту неделю на планете выявлено чуть более 3 млн положительных тестов на коронавирус.
Также Африка радует и по уровню снижения смертности от COVID-19, который составил 34%. На 26% сократилась смертность в Европе, и на такую же цифру в Восточном средиземноморье в целом, за неделю в мире умерло чуть менее 9000 человек. Россия остается в первой тройке стран мира по показателям суточной смертности.
Если смотреть на официальную статистику, за период коронавируса общее количество заболевших составило 616 млн, а умерших 6,5 млн, что чуть более 1%. Нельзя исключить, что пандемию объявят завершившейся уже до конца нынешнего года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
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