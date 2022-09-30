Ковид всё ещё может продолжать мутировать

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Ковид всё ещё может продолжать мутировать

Вирусолог Сергей Нетесов считает, что коронавирус не исчерпал свой потенциал к дальнейшим мутациям. Однако количество новых волн заболеваемости снизится, и они будут слабее тех, что уже прошли по всему человечеству. 

Сергей Нетесов согласен с мнением многих ученых о том, что COVID-19 уже никогда не покинет человечество и станет таким же его постоянным спутником, как простуда или грипп. Пока в его волнах не отмечается сезонности, то есть зимних пиков и летних снижений, но вполне вероятно, в будущем они могут появиться, и эпидемии обретут свой характер. 

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В том, что касается дальнейших вариантов развития пандемии, Нетесов полагается на способность вируса к мутациям. Он анализирует, что за два с небольшим года человечество столкнулось с 6 волнами, но это слишком много, и данная периодичность обязательно снизится. Такие всплески были спровоцированы новизной коронавируса и тем, что у человечества не было коллективного иммунитета. Потом иммунная прослойка была ограниченной, а сейчас многие уже хотя бы один раз переболели коронавирусом или вакцинировались. 

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По мнению Нетесова, сейчас иммунная прослойка приближается к 100%, и это замедлит мутации вируса. Конечно, они не исключены полностью, но будут происходить реже и иметь гораздо меньшую летальность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Нетесов
Сергей Нетесов
Медицина
завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета
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Теги : мутации коронавируса, пандемия коронавируса