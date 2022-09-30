Вакцина от коронавируса лишила женщину способности есть
60-летняя женщина столкнулась с тяжелейшими поражениями языка после получения вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Эти язвы усиливались после каждой дозы, и принимать пищу она не могла в течение нескольких месяцев.
60-летняя женщина из Австралии, чьё имя не называется, столкнулась с тяжелейшими поражениями на языке после получения вакцины от компании Pfizer. С каждой новой прививкой её симптомы ухудшались. Побочными эффектами вакцины стали сильная сухость во рту и воспаления, причём настолько тяжёлые, что она не могла принимать пищу традиционным путём. 9 месяцев врачи пытались разобраться, в чём дело, и за это время она похудела на 8 кг.
К моменту постановки диагноза её распухший язык начал трескаться, там появились тяжелейшие язвы. У женщины диагностировали синдром Шегрена, при котором иммунная система выходит из строя и повреждает здоровой части тела. Только 6-недельный курс стероидов для местного применения помог справиться с ситуацией.
Этот редкий побочный эффект был описан в одном из научных журналов. Пациентка прошла через три дозы вакцины, две из которых составили начальный курс, а третья - ревакцинацию. Отметим, что подобные симптомы были также зарегистрированы у некоторых пациентов, заражённых коронавирусом, так что теперь их даже называют "ковидным языком". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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