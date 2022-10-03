Артрит: еда, значительно уменьшающая воспаление

— Вы получите пользу независимо от того, будете ли вы есть их замороженными, свежими или высушенными. Главное, не добавляйте сахар. Ягоды богаты антиоксидантами, такими как аскорбиновая кислота, антоцианы и каротиноиды. Эти соединения помогают избавить организм от свободных радикалов, которые способствуют воспалению, — отметили эксперты Кливлендской клиники.

овощи;

чернослив;

орехи;

оливковое масло;

киноа;

овсяную кашу;

фасоль.