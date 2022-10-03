Артрит: еда, значительно уменьшающая воспаление
Артрит значительно снижает качество жизни. Под этим названием понимают группу заболеваний, в которых воспаление распространяется на все части сустава.
Частым виновником боли является артрит — воспаление суставов. Заболевание может протекать в одном суставе или в нескольких, с острой болью или в хронической форме.
Острый артрит начинается внезапно и сопровождается сильной болью, а хронический — развивается медленно, может проявиться после острой формы при недостаточном или неправильном лечении.
Остеоартрит — хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей. Для него характерна боль, скованность и утрата функции сустава. Триггерами обострения остеоартрита могут быть: костные шпоры, стресс, повторяющиеся движения, холодная погода, инфекция или увеличение веса.
Некоторые продукты могут уменьшить воспаление, увеличить прочность костей и иммунной системы. Это поможет справиться с симптомами артрита.
Кливлендская клиника указала, что ягоды, такие как черника, малина, клюква, ежевика и клубника, уменьшают воспаление и помогают бороться с артритом.
— Вы получите пользу независимо от того, будете ли вы есть их замороженными, свежими или высушенными. Главное, не добавляйте сахар. Ягоды богаты антиоксидантами, такими как аскорбиновая кислота, антоцианы и каротиноиды. Эти соединения помогают избавить организм от свободных радикалов, которые способствуют воспалению, — отметили эксперты Кливлендской клиники.
Клубника
Ягоды клубники с естественным низким содержанием сахара могут помочь снизить количество С-реактивного белка (СРБ) – биомаркера воспаления – в крови.
Повышенное количество СРБ в крови связано с обострениями артрита.
Малина
Малина уменьшает воспаление и симптомы остеоартрита. Биоактивные соединения, содержащиеся в ней, снижают воспаление во всем организме, что помогает снизить риск дальнейшего заболевания.
В число незаменимых при артрите растительных продуктов медики также включили:
- овощи;
- чернослив;
- орехи;
- оливковое масло;
- киноа;
- овсяную кашу;
- фасоль.
С обострениями остеоартрита можно справиться с помощью гимнастики. Она должна состоять из укрепляющих упражнений, упражнений на растяжку, кардиотренировок и упражнений на равновесие. Занятия помогут нарастить мышцы вокруг болезненных суставов, уменьшить скованность, повысить выносливость и снизить избыточный вес.
Вес необходимо снизить до нормального. Это поможет ослабить нагрузку на суставы, особенно на бедра и колени.
При артрите запрещены уксус, острые приправы, белый хлеб и сладости. Желательно уменьшить употребление мяса, сладких фруктов. Необходимо сократить употребление крепкого чая и кофе. Также под запретом алкоголь и мучные изделия из белой муки. При обострении лучше исключить помидоры.
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