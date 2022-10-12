Заражений штаммом «цербер» в России пока не зарегистрировано

Эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил об отсутствии пока на территории России заражений штаммом BQ.1.1, получившим неофициальное название «цербер». При этом Роспотребнадзор продолжает активно секвенировать штаммы, которыми заражаются россияне. Осуществляется постоянный контроль, который позволяет отслеживать в режиме реального времени распространения коварных патогенов по нашей стране, чтобы можно было вовремя принять специфические меры контроля.«Цербер» - это не новый штамм коронавируса, а новый подвариант Омикрона ВА.2, в которой имеются новые мутации в шиповидном белке. Сейчас около 30 стран сообщили о появлении на своей территории «цербера», наиболее часто он встречается в Великобритании, Дании и США, хотя выявлен на всех континентах.У «цербера» есть потенциал стать господствующим и возвыситься над другими сублиниями Омикрона, поскольку он обладает большим количеством мутаций и повышенной заразностью, но пока ещё слишком рано говорить о том, способен ли он стать действительно доминирующим и спровоцировать новые волны заражений. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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