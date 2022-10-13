Лекарство от коронавируса может провоцировать тромбы

Флагманский препарат фармацевтического гиганта Pfizer для лечения коронавирусной инфекции паксловид может вступать в опасное взаимодействие с обычными лекарствами. Паксловид получил разрешение на экстренное использование на территории США в декабре прошлого года в качестве противовирусного средства для терапии легкой и средней степени тяжести части коронавируса у пациентов из группы повышенного риска. С тех пор он выдавался миллионам уязвимых американцев с сопутствующими заболеваниями, что снижало их риск смерти, порой на 90%.В частности, паксловид получал для лечения и президент США Джо Байден. Но теперь оказалось, что при сочетании этого препарата с популярными средствами для профилактики болезней сердца вроде антикоагулянтов и статинов, у пациентов могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем. Исследователи установили, что препарат паксловид способен повысить риск образования тромбов.Его также связали с угрозой нерегулярного сердцебиения при использовании вместе с лекарствами от болей в сердце. А если паксловид пьют вместе со статинами, возникает опасность токсического воздействия на печень. При этом приём аспирина вместе с паксловидом признан безопасным. Но врачи должны знать, что другие препараты лучше с этим лекарством не сочетать, либо их дозировку следует корректировать на время лечения от коронавируса. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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