Китай называет свою политику нулевого ковида лучшей в мире

На съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о том, что меры этой страны по борьбе с COVID-19 являются наилучшими в мире и наиболее рентабельными, а поэтому они будут только укрепляться. Было сказано, что свет уже виден в конце тоннеля, а настойчивость - это победа. Таков был ответ на вопрос журналистов о том, не рискует ли Китай оказаться в полной изоляции от остального мира, если продолжит свою политику нулевой терпимости к коронавирусу.Эта политика заключается в том, что при возникновении даже нескольких случаев заражения на карантин могут закрываться целые многомиллионные города. Их жителям запрещено выходить на улицу без специального разрешения, всех быстро проводят через повальное тестирование, заражённых и лиц из контактной группы отправляют в специальные лагеря, где они находятся вплоть до исчезновения болезни. Карантины продолжаются неделями и месяцами, тем самым позволяя развиться вспышке с количеством в десятки и сотни тысяч заражённых.Однако длительные карантины парализуют экономику, поскольку люди не идут работать в офисы, на предприятия, заводы и фабрики. Периодически в Китае останавливаются производства, а ведь Поднебесная до сих пор уверенно шла вперёд именно как мировая фабрика по производству всего на свете. Именно в Китае производится вся электроника, почти вся одежда, мелкие и крупные бытовые товары. Но теперь Китай закрыт уже более двух с половиной лет из-за пандемии, и дальнейшее продолжение этой политики очень серьезно может ударить по доминирующему положению этой державы. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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