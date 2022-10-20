Евросоюз одобрил вакцины от коронавируса для младенцев

В Евросоюзе одобрили прививки против коронавируса для детей старше 6 месяцев, производства фармацевтических компаний Pfizer и Moderna. Это сделано на фоне опасений по поводу новой растущей волны заражений этой зимой. При этом власти Великобритании пока воздерживаются от одобрения данных прививок малышам, несмотря на прессинг со стороны врачей. Всё ещё нет уверенности в том, что преимущества этих вакцин перевешивают любые потенциальные риски.Дети крайне редко серьёзно заболевают коронавирусом, кроме того, по широко распространённой информации, многие дети уже давно переболели ковидом и обрели естественный иммунитет. Европейское медицинское агентство всё-таки приняло подобное решение, но оно утверждает, что дозы для малышей будут более щадящими.К примеру, в вакцине для младшей возрастной группы от компании Pfizer будет дозировка в 3 мкг, а для взрослых она в 10 раз выше. Детям старшего возраста предложат дозу в 10 мкг. При этом в вакцине от компании Moderna дозировку увеличат до 25 мкг, что соответствует половине дозы, получаемой детьми старшего возраста и четверти дозы, одобренной для взрослых. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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