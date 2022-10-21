Для возвращающихся из-за границы россиян отменили ПЦР-тесты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова решила отменить обязательную сдачу ПЦР-теста для россиян, которые возвращаются из-за границы домой. Речь идёт о тех, кто не проходил через вакцинацию. Для имеющих вакцинные сертификаты эти тесты сдавать было необязательно и раньше, и вот теперь жизнь упростили для ещё большего количества граждан нашей страны.Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация и в России, и в мире улучшается. За истекшие сутки более 18 000 россиян выздоровели от коронавируса, а выявлено новых случаев только 10 000, то есть почти в два раза меньше. Уровень госпитализаций составляет около полутора тысяч человек в сутки. И только показатель смертности вот уже несколько дней подряд держится на уровне 90 человек в день, что довольно высоко. По этой цифре Россия входят в первую пятёрку государств планеты.Однако отмена ПЦР-теста для прибывающих из-за границы россиян вовсе не означает отмену пандемии. Она продолжается, и в ближайшее время в условиях наступления зимнего сезона наша страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости. Вы почему очень важно не отказываться от вакцинации и ревакцинации. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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