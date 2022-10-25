Тяжёлый коронавирус больше не существует

Заставивший большую часть человечества месяцами не выходить из дома коронавирус в тяжёлой форме больше не существует, как заявил профессор Оксфордского университета Джон Белл, который был долгое время руководителем службы тестирования на COVID-19 британского правительства. Профессор Белл считался одним из первых членов специальной научной команды по разработке вакцины, поэтому его мнение по данному вопросу имеет значительный вес. Он утверждает, что вирус радикально изменился с 2020 года.Болезнь, которая напугала всё человечество во время первых своих волн два года назад, и которая провоцировала тяжелейшую пневмонию, помещая людей в реанимационные отделения, более не существует. И по словам профессора Белла, хотя вирус всё ещё присутствует, и он провоцирует болезненные симптомы у людей, широко распространённый иммунитет в социуме подавил способность ковида творить самые страшные и опустошительных дела, которые отмечались ещё относительно недавно.Сегодня люди в подавляющем большинстве случаев переносят коронавирус либо без симптомов, либо в лёгкой форме вроде простуды или гриппа. Конечно, если у вас положительный тест на COVID-19, лучше остаться дома и подождать полного выздоровления. Но бояться того, что этот вирус доведёт до больницы и реанимации людям, не входящим в группу особого риска, уже не следует. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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