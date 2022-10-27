Симптомы коронавируса могут оставаться во рту месяц
Исследование показало, что так называемый коронавирусный язык, являющийся редким симптомом COVID-19, может сохраняться в полости рта в течение месяца. Некоторые другие проявления опасного вируса наблюдаются и того дольше.
Коронавирусной язык представляет собой крайне редкий симптом инфекции, который не так часто изучался исследователями и был распространён на начальном этапе пандемии. И вот теперь ученые из Испании установили, что около четверти госпитализированных с COVID-19 пациентов столкнулись с изменениями в полости рта. Правда, такие симптомы были распространены и при лёгких случаях коронавируса.
В исследовании у мужчины в возрасте 58 лет, заражённого коронавирусом, наблюдались лихорадка, проблемы с дыханием и необычный вид поверхности языка. При этом пациент не был курильщиком, не увлекался алкоголем и дважды прошёл через вакцинацию. Врачи прописали ему мультивитамины и полиминералы, а также жидкость для полоскания рта хлоргексидин на месяц
У больного отмечалось значительное уменьшение сухости слизистой оболочки полости рта. При коронавирусном языке на поверхности образуются небольшие пятна, похожие на карту. Этот симптом крайне болезненный, он мешает принимать пищу, приводит к потере вкуса, изъязвлениям, сухости во рту, появлению красных или белых пятен и белому налёту. Точная причина возникновения симптома неизвестна, но возможно, он связан с воздействием вируса на рецептор ангиотензинпревращающего фермента-2 клеток эпителия полости рта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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