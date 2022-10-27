Симптомы коронавируса могут оставаться во рту месяц

Коронавирусной язык представляет собой крайне редкий симптом инфекции, который не так часто изучался исследователями и был распространён на начальном этапе пандемии. И вот теперь ученые из Испании установили, что около четверти госпитализированных с COVID-19 пациентов столкнулись с изменениями в полости рта. Правда, такие симптомы были распространены и при лёгких случаях коронавируса.В исследовании у мужчины в возрасте 58 лет, заражённого коронавирусом, наблюдались лихорадка, проблемы с дыханием и необычный вид поверхности языка. При этом пациент не был курильщиком, не увлекался алкоголем и дважды прошёл через вакцинацию. Врачи прописали ему мультивитамины и полиминералы, а также жидкость для полоскания рта хлоргексидин на месяцУ больного отмечалось значительное уменьшение сухости слизистой оболочки полости рта. При коронавирусном языке на поверхности образуются небольшие пятна, похожие на карту. Этот симптом крайне болезненный, он мешает принимать пищу, приводит к потере вкуса, изъязвлениям, сухости во рту, появлению красных или белых пятен и белому налёту. Точная причина возникновения симптома неизвестна, но возможно, он связан с воздействием вируса на рецептор ангиотензинпревращающего фермента-2 клеток эпителия полости рта. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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