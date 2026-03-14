Ощущение тяжести в мошонке и другие признаки рака яичка

— Хотя рак яичек встречается довольно редко по сравнению с другими видами рака и поражает примерно одного из 250 человек, он по-прежнему остается одной из наиболее распространенных форм рака среди мужчин в возрасте от 15 до 35 лет, что подчеркивает важность понимания предупреждающих признаков и знания того, как правильно проверять яички, — отметил он.

Опухоль или уплотнение в яичке (яичках), которые не вызывают боли

Ощущение повышенной твердости в яичке (яичках)

Тупая или острая боль в яичке (яичках) или мошонке, которая может приходить и уходить

Разница во внешнем виде между двумя яичками.

увеличение яичка в размерах, болезненность при ощупывании;

чувство тяжести в мошонке;

появление в ней уплотнений или узелков, жидкости;

боль внизу живота, иногда отдающая в пах или бедро;

боль, отдающая в ноги или поясницу;

снижение влечения;

увеличение обеих молочных желез.

— онкологическое заболевание, при котором опухоль формируется из эпителиальных тканей мужских половых желез.Существует два типа такого рака яичек — семинома и несеминома. Оба они похожи, однако семинома обычно поражает мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, в то время как несеминома диагностируется у мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и растет быстрее.Рак яичка составляет до 2% всех злокачественных опухолей. В большинстве случаев поражается только одна тестикула, а на долю двустороннего рака приходится не более трех процентов случаев., старший фармацевт компании From Mars, рассказал Express.co.uk о важности регулярной проверки яичек.По словам специалиста, некоторые из самых распространенных признаков рака яичка можно легко заметить, например, такие как боль или опухоль, но это относится не ко всем, и некоторые симптомы не так легко обнаружить, поэтому важно проверять яички не реже одного раза в месяц.Другими четырьмя распространенными симптомами, на которые следует обратить внимание, являются:Регулярность обследования составляет один раз в месяц. После горячего душа (тепло расслабит мошонку, что облегчит процедуру), необходимо встать перед зеркалом и сначала осмотреть мошонку на предмет припухлости и покраснений. Затем поочередно прощупать яички. В норме яичко безболезненное, имеет плотную консистенцию, гладкую поверхность, без уплотнений и узелков.На поздних стадиях возможны признаки раковой интоксикации: слабость, утомляемость, снижение аппетита, похудание.Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»

