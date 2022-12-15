Хотите знать, как скоро наступит климакс? Нужно сдать этот анализ

Приливы жара

Озноб

Повышенная потливость

Головные боли

Повышение или понижение артериального давления

Учащенное сердцебиение

Раздражительность

Сонливость

Климаксом называют период в жизни женщины, во время которого снижается работа яичников и уменьшается количество вырабатываемых ими гормонов.По словам Назимовой, бывает так, что женщина уверена в том, что «она давно в климаксе». При обследовании выясняется, что, на самом деле, пациентка в условиях дефицита гормонов. У нее не работают яичники, но это связано не с их истощением, а тем, что они заблокированы разного рода факторами.отметила медик.Дело в том, что женщинам после 40 лет с жалобами, типичными для менопаузы, сразу говорят, что у нее климакс, и не хотят разбираться. На самом деле, симптомы, на которые жалуется женщина, обозначают не климакс, а дефицит эстрогенов в организме.Женщины часто про появлении жалоб сдают анализ крови на эстрадиол или ФСГ.Как правило, ФСГ при этом будет высоким, а эстрадиол — низким. И такие результаты считаются подтверждением менопаузы, хотя это неправильно.— отметила Назимова.Если АМГ высокий, это может говорить о том, что яичники работают неправильно, имеется поликистоз яичников. Если АМГ ниже 1, но еще не равен 0, например 0.7, это значит, что идет снижение фертильности, но яичники еще работают, женщина пока НЕ в климаксе.Если уровень АМГ равен 0, то это означает, что климакс либо уже наступил, либо вот-вот наступит.Считается, что период климакса у большинства женщин наступает после 48-52 лет. Менопаузу нужно держать под контролем, посещать врача, выполнять назначенные процедуры.Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

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