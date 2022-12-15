Хотите знать, как скоро наступит климакс? Нужно сдать этот анализ
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, как узнать, скоро ли наступит климакс.
Климаксом называют период в жизни женщины, во время которого снижается работа яичников и уменьшается количество вырабатываемых ими гормонов.
Как понять, что у тебя начинается климакс? Симптомы
- Приливы жара
- Озноб
- Повышенная потливость
- Головные боли
- Повышение или понижение артериального давления
- Учащенное сердцебиение
- Раздражительность
- Сонливость
По словам Назимовой, бывает так, что женщина уверена в том, что «она давно в климаксе». При обследовании выясняется, что, на самом деле, пациентка в условиях дефицита гормонов. У нее не работают яичники, но это связано не с их истощением, а тем, что они заблокированы разного рода факторами.
— И если эти факторы своевременно выявить и устранить, то яичники возобновят свою функцию и еще прекрасно поработают, — отметила медик.
Дело в том, что женщинам после 40 лет с жалобами, типичными для менопаузы, сразу говорят, что у нее климакс, и не хотят разбираться. На самом деле, симптомы, на которые жалуется женщина, обозначают не климакс, а дефицит эстрогенов в организме.
Женщины часто про появлении жалоб сдают анализ крови на эстрадиол или ФСГ.
Как правило, ФСГ при этом будет высоким, а эстрадиол — низким. И такие результаты считаются подтверждением менопаузы, хотя это неправильно.
— Для уточнения ситуации гораздо информативнее будет сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ). Этот анализ является прямым показателем овариального резерва яичников. Он показывает запас яйцеклеток в яичниках. В норме этот показатель равен 1-2 нг/мл. При таком уровне АМГ мы говорим о том, что женщина абсолютно здорова с точки зрения фертильности. т.е. она может забеременеть и родить ребенка, — отметила Назимова.
Если АМГ высокий, это может говорить о том, что яичники работают неправильно, имеется поликистоз яичников. Если АМГ ниже 1, но еще не равен 0, например 0.7, это значит, что идет снижение фертильности, но яичники еще работают, женщина пока НЕ в климаксе.
Если уровень АМГ равен 0, то это означает, что климакс либо уже наступил, либо вот-вот наступит.
Считается, что период климакса у большинства женщин наступает после 48-52 лет. Менопаузу нужно держать под контролем, посещать врача, выполнять назначенные процедуры.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгения Назимова
Медицина
Гинеколог-эндокринолог
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