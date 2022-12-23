Диабет: как за полчаса в день снизить уровень сахара в крови

Уменьшают жировые отложения в организме, включая вредный висцеральный жир (живот).

Помогают предотвратить осложнения диабета, такие как болезни сердца и проблемы с почками

Поднимают настроение

Сохраняют сердце и кости здоровыми, а суставы крепкими.

Регулируют кровяное давление

Снижают уровень плохого холестерина и улучшают уровень хорошего холестерина.

Медики отмечают, что диабет второго типа можно взять под контроль и остановить разрушительное воздействие сахара на организм. Ключевое значение имеют диета и физические упражнения.Одной из лучших форм физической нагрузки, которую вы можете использовать для лечения диабета, являются аэробные упражнения, пишет Express. Всего полчаса в день могут в буквальном смысле спасти жизнь.Принятие и поддержание физической активности имеет решающее значение для контроля уровня глюкозы в крови и общего состояния здоровья у людей с диабетом второго типа.Физические упражнения улучшают контроль уровня глюкозы в крови, снижают факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют снижению веса и улучшают самочувствие. И особенно хороши в данном случае аэробные упражнения, поскольку они задействуют большие группы мышц, насыщая их кислородом.Такие виды деятельности, как ходьба, езда на велосипеде, бег трусцой и плавание, в основном зависят от аэробных систем, вырабатывающих энергию.Аэробные тренировки повышают плотность митохондрий, чувствительность к инсулину, эластичность кровеносных сосудов. Они улучшают функцию легких, иммунную функцию и работу сердечно-сосудистой системы., — отмечают кардиологи.Рекомендуется частота не менее трех раз в неделю, предпочтительно, если ее можно увеличить до пяти дней с промежутками между периодами активности не более двух дней подряд, поскольку повышение чувствительности и толерантности к глюкозе сохраняется примерно от 12 до 24 часов.Регулярные аэробные упражнения также могут привести к потере лишнего веса, что имеет главное значение для эффективного лечения диабета второго типа.Читайте также: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.