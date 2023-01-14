3 признака, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина — «первый симптом»

«Первым симптомом, вызванным ЗПА, является хромота, которая описывает мышечную боль, которую можно идентифицировать по трем контрольным признакам», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.





Тупая и ноющая боль

«Вы также можете почувствовать, что ваши мышцы устают, или это может быть похоже на мышечный спазм или судороги».

Боль возникает при активности

Поражает мышцы, а не суставы

«Если боль возникает в одном или нескольких суставах или длится несколько минут после того, как вы остановились, чтобы отдохнуть, более вероятно, что это не перемежающаяся хромота».

Высокий уровень холестерина в крови создает идеальные условия для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсультов. Поэтому очень важно определить жирное вещество и удалить его. К счастью, три предупреждающих знака могут содержать подсказки.Оставляя высокий уровень холестерина на произвол судьбы, вы провоцируете образование бляшек в артериях. Бляшки представляют собой надоедливый коктейль из жировых веществ, клеточных отходов, кальция, фибрина, а также холестерина.Когда в ваших артериях содержится слишком много этой опасной смеси, они становятся узкими и твердыми. Это создает далеко не идеальные условия для вашего кровотока, вызывая «первый» симптом в ногах.Недостаток крови, притекающей к вашим ногам, иногда может спровоцировать «распространенное» состояние, известное как заболевание периферических артерий или сокращенно ЗПА.От острой до хронической боль может проявляться во многих неприятных формах, но боль от хромоты обычно тупая и ноющая.Вначале боль, вызванная хромотой, непостоянна. Он появляется только при движении. Чем больше усилий или активности вы делаете, тем сильнее будет ощущаться боль.Еще одним ключевым признаком хромоты является то, что она влияет только на мышцы, то есть не вызывает боли в суставах и костях.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта у женщин.

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