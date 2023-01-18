Кардиолог: какие болезни могут обостриться после крещенских купаний

— Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул, — сказал Шляхто, его слова приводит городской комитет по здравоохранению во «ВКонтакте».

острый инфаркт миокарда,

инсульт,

тяжелое нарушение сердечного ритма.

сердечно-сосудистыми,

бронхолегочными,

гинекологическими,

сахарным диабетом,

гипертонией,

эпилепсией и склонностью к судорогам,

с воспалительными процессами в почках,

заболеваниями щитовидной железы,

инфекционными болезнями.

Медикам хорошо известно, что после Крещения имеет место кратковременный рост обращений в связи с обострением хронических заболеваний.Могут развиться как острые состояния, так и обостриться хронические заболевания, подчеркнул эксперт. Главной причиной является сосудистый спазм, который появляется в ответ на резкий перепад температуры и приводит к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.Особенно рискуют люди старшего возраста, а также пациенты, состоящие на учете у кардиолога и невролога.При эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях купание в проруби «категорически не рекомендуется», сказал ученый.Специалисты предупреждают: никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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