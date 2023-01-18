Кардиолог: какие болезни могут обостриться после крещенских купаний
По словам академика РАН Евгения Шляхто, купание в ледяной воде на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний. Особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями.
Медикам хорошо известно, что после Крещения имеет место кратковременный рост обращений в связи с обострением хронических заболеваний.
— Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул, — сказал Шляхто, его слова приводит городской комитет по здравоохранению во «ВКонтакте».
Могут развиться как острые состояния, так и обостриться хронические заболевания, подчеркнул эксперт. Главной причиной является сосудистый спазм, который появляется в ответ на резкий перепад температуры и приводит к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.
Как следствие, могут развиться:
- острый инфаркт миокарда,
- инсульт,
- тяжелое нарушение сердечного ритма.
Особенно рискуют люди старшего возраста, а также пациенты, состоящие на учете у кардиолога и невролога.
При эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях купание в проруби «категорически не рекомендуется», сказал ученый.
В Минздраве отметили, что противопоказаны купания людям со следующими заболеваниями:
- сердечно-сосудистыми,
- бронхолегочными,
- гинекологическими,
- сахарным диабетом,
- гипертонией,
- эпилепсией и склонностью к судорогам,
- с воспалительными процессами в почках,
- заболеваниями щитовидной железы,
- инфекционными болезнями.
Специалисты предупреждают: никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.
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