Кардиолог: какие болезни могут обостриться после крещенских купаний

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прорубь

По словам академика РАН Евгения Шляхто, купание в ледяной воде на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний. Особенно это опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями.

Медикам хорошо известно, что после Крещения имеет место кратковременный рост обращений в связи с обострением хронических заболеваний.

— Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул, — сказал Шляхто, его слова приводит городской комитет по здравоохранению во «ВКонтакте».

Могут развиться как острые состояния, так и обостриться хронические заболевания, подчеркнул эксперт. Главной причиной является сосудистый спазм, который появляется в ответ на резкий перепад температуры и приводит к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.

Как следствие, могут развиться:

  • острый инфаркт миокарда, 
  • инсульт, 
  • тяжелое нарушение сердечного ритма. 

Особенно рискуют люди старшего возраста, а также пациенты, состоящие на учете у кардиолога и невролога.

При эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях купание в проруби «категорически не рекомендуется», сказал ученый.

В Минздраве отметили, что противопоказаны купания людям со следующими заболеваниями:

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  • сердечно-сосудистыми, 
  • бронхолегочными, 
  • гинекологическими, 
  • сахарным диабетом, 
  • гипертонией, 
  • эпилепсией и склонностью к судорогам, 
  • с воспалительными процессами в почках, 
  • заболеваниями щитовидной железы, 
  • инфекционными болезнями.

Специалисты предупреждают: никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

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