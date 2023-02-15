Симптомы рака, которые проявляются во время и после еды: онколог

Дискомфорт в области желудка после еды. Пациенты описывают их как чувство переполнения, распирания на фоне привычного объема пищи.

Склонность к отрыжке, причем обычно она носит кислый характер.

Повышенная кислотность желудочного сока, что приводит к изжоге.

Слабость, утомляемость.

Изменение густоты и цвета стула, он становится вязким и темнеет из-за скрытого кровотечения.

Изменение вкуса и пищевых предпочтений.

Иногда снижение веса.





Можно заподозрить рак желудочно-кишечного тракта при появлении:Это симптомы вовсе не обязательно указывают на развитие онкологического процесса в ЖКТ, однако при их наличии лучше обратиться к врачу и провериться.— сказал Черемушкин «Вечерней Москве». По его словам, это уже не ранние признаки онкологии, то есть они свидетельствуют о болезни, которая находится на поздней стадии. Дело в том, что если они появились, то речь идет об анатомических и функциональных дефекты кишечной трубки: вероятно, опухоль перекрывает просвет.Рак желудка — злокачественное новообразование, происходящее из слизистой оболочки любого отдела желудка. Такая опухоль не имеет четкого отграничения от здоровых клеток, она легко прорастает в окружающие ткани и распространяется за пределы органа.Острая боль при раке желудка появляется на поздних стадиях и локализуется не только в области желудка, но и в пояснице. Это происходит при прорастании образования в поджелудочную железу. Также может болеть сердце (при распространении опухоли в зону диафрагмы) и в области кишечника.Читайте также: Снизить уровень сахара в крови помогут орехи.

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