Психолог рассказала, какая распространенная вирусная инфекция может вызвать депрессию и мысли о смерти

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По словам психолога Екатерины Голубевой, тяжелая форма гриппа, а также его осложнения могут вызвать у пациента депрессию, панические атаки и даже суицидальные мысли.

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, поражающее прежде всего верхние дыхательные пути, а также бронхи, иногда — лёгкие. Выделяется среди ОРВИ у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.

Люди, перенесшие грипп в тяжелой форме, могут чувствовать апатию, бессилие, грусть и нежелание жить. Также возможны панические атаки.

— Это все признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему, — сказала Екатерина Голубева URA.RU.

Кроме того, на психическое состояние человека, тяжело переболевшего гриппом, могут повлиять лекарства, с помощью которых он лечился.

После вирусного заболевания формируется астенический синдром, с характерными симптомами: 
  • утомляемость, 
  • чрезмерная раздражительность,
  • нарушения сна, 
  • снижение памяти и работоспособности.

Есть лекарства, влияющие на ЦНС, отметила специалист. Во-первых, устойчивость психики у всех разная. Во-вторых, нельзя забывать про то, что у людей может быть предрасположенность к психическим болезням, и активатором для их развития может послужить химическое воздействие на ЦНС, то есть лекарственные препараты. 

Если ситуация острая, вопрос стоит между жизнью и смертью, то врач всегда выберет спасать человека. Риск последствий от того или иного лекарства может и не учитываться. Иногда пациенты занимаются самолечением, не отдавая себе отчет в последствиях.

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Какие могут быть осложнения после гриппа?

Вирус может поражать любые органы и системы:

  • мочевыделительную (нефрит, пиелоцистит), 
  • нервную (энцефалит, менингит), 
  • сердце (миокардит, перикардит). 

Могут быть бактериальные поражения лор-органов (отиты, синуситы), самое опасное из них — вторичная пневмония.

Вирусная инфекция у донора негативно влияет на результат трансплантации


Осложнения гриппа:
  • головная боль, чувство «саднения» за грудиной;
  • кашель;
  • повышение температуры;
  • одышка;
  • головокружение;
  • гиперемия кожных покровов, цианоз носогубного треугольника.

Психолог перечислила защитные механизмы психики


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Теги : грипп, депрессия, суицидальные мысли, панические атаки