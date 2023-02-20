Психолог рассказала, какая распространенная вирусная инфекция может вызвать депрессию и мысли о смерти

утомляемость,

чрезмерная раздражительность,

нарушения сна,

снижение памяти и работоспособности.

мочевыделительную (нефрит, пиелоцистит),

нервную (энцефалит, менингит),

сердце (миокардит, перикардит).

головная боль, чувство «саднения» за грудиной;

кашель;

повышение температуры;

одышка;

головокружение;

гиперемия кожных покровов, цианоз носогубного треугольника.

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