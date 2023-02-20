Психолог рассказала, какая распространенная вирусная инфекция может вызвать депрессию и мысли о смерти
По словам психолога Екатерины Голубевой, тяжелая форма гриппа, а также его осложнения могут вызвать у пациента депрессию, панические атаки и даже суицидальные мысли.
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, поражающее прежде всего верхние дыхательные пути, а также бронхи, иногда — лёгкие. Выделяется среди ОРВИ у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.
Люди, перенесшие грипп в тяжелой форме, могут чувствовать апатию, бессилие, грусть и нежелание жить. Также возможны панические атаки.
— Это все признаки депрессии. Также на общее состояние и процесс выздоровления влияют токсины, выделяемые вирусом. Они не только разрушающе действуют на иммунитет и внутренние органы, но и могут оказывать влияние на центральную нервную систему, — сказала Екатерина Голубева URA.RU.
Кроме того, на психическое состояние человека, тяжело переболевшего гриппом, могут повлиять лекарства, с помощью которых он лечился.
После вирусного заболевания формируется астенический синдром, с характерными симптомами:
- утомляемость,
- чрезмерная раздражительность,
- нарушения сна,
- снижение памяти и работоспособности.
Есть лекарства, влияющие на ЦНС, отметила специалист. Во-первых, устойчивость психики у всех разная. Во-вторых, нельзя забывать про то, что у людей может быть предрасположенность к психическим болезням, и активатором для их развития может послужить химическое воздействие на ЦНС, то есть лекарственные препараты.
Если ситуация острая, вопрос стоит между жизнью и смертью, то врач всегда выберет спасать человека. Риск последствий от того или иного лекарства может и не учитываться. Иногда пациенты занимаются самолечением, не отдавая себе отчет в последствиях.
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Какие могут быть осложнения после гриппа?
Вирус может поражать любые органы и системы:
- мочевыделительную (нефрит, пиелоцистит),
- нервную (энцефалит, менингит),
- сердце (миокардит, перикардит).
Могут быть бактериальные поражения лор-органов (отиты, синуситы), самое опасное из них — вторичная пневмония.
Осложнения гриппа:
- головная боль, чувство «саднения» за грудиной;
- кашель;
- повышение температуры;
- одышка;
- головокружение;
- гиперемия кожных покровов, цианоз носогубного треугольника.
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