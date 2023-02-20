Четыре необычных признака на ногах предупреждают о гипертонии

Ступни и ноги необычно холодные на ощупь

Тон кожи неоднородный

Появление судорог после физической активности

Ссадины и раны на ступнях и голенях заживают очень долго, как и синяки.

Усталость

Изменения веса

Лихорадка

Боль в суставах

Любые изменения на коже, такие как сыпь или утолщение

Повысить уровень физической активности

Похудеть, если есть лишний вес

Бросить курить

Отягощенная наследственность (наличие высокого давления среди близких родственников).

Частая подверженность стрессу.

Курение.

Злоупотребление алкоголем.

Ожирение.

Злоупотребление поваренной солью.

Низкая физическая активность.

По словам медиков, важно прислушиваться к каждому сигналу, которые подает организм. Так, любой из этих четырех признаков на ногах может означать, что вы находитесь в группе риска. Ступни в принципе могут содержать много подсказок и предупреждений о здоровье.Высокое давление приводит к снижению кровообращения в ногах и ступнях, говорят специалисты по ногам в Канзас-Сити. Это может проявляться в виде множества симптомов. Вот основные четыре:Также следует обратиться к врачу, если ноги мерзнут, но кожа не холодная на ощупь, поскольку это может быть симптомом неврологического заболевания., — отметили специалисты.Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического давления выше 89 мм. рт.Читайте по теме: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию

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