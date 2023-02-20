Четыре необычных признака на ногах предупреждают о гипертонии
Высокое артериальное давление или гипертония поражают примерно 25 процентов населения мира. Коварство этого заболевания заключается в том, что оно может годами не давать о себе знать.
По словам медиков, важно прислушиваться к каждому сигналу, которые подает организм. Так, любой из этих четырех признаков на ногах может означать, что вы находитесь в группе риска. Ступни в принципе могут содержать много подсказок и предупреждений о здоровье.
Высокое давление приводит к снижению кровообращения в ногах и ступнях, говорят специалисты по ногам в Канзас-Сити. Это может проявляться в виде множества симптомов. Вот основные четыре:
- Ступни и ноги необычно холодные на ощупь
- Тон кожи неоднородный
- Появление судорог после физической активности
- Ссадины и раны на ступнях и голенях заживают очень долго, как и синяки.
Другие неочевидные признаки повышенного артериального давления:
- Усталость
- Изменения веса
- Лихорадка
- Боль в суставах
- Любые изменения на коже, такие как сыпь или утолщение
— Заболевание периферических артерий — это состояние, которое замедляет или блокирует приток крови к ногам и ступням. Курение, высокое давление, высокий уровень холестерина и возраст — все это повышает ваши шансы на болезнь, — отметили специалисты.
Как снизить высокое давление без лекарств:
- Повысить уровень физической активности
- Похудеть, если есть лишний вес
- Бросить курить
Когда начинается гипертония?
Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического давления выше 89 мм. рт.
Почему гипертония возникает у молодых?
- Отягощенная наследственность (наличие высокого давления среди близких родственников).
- Частая подверженность стрессу.
- Курение.
- Злоупотребление алкоголем.
- Ожирение.
- Злоупотребление поваренной солью.
- Низкая физическая активность.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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