Четыре необычных признака на ногах предупреждают о гипертонии

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тонометр

Высокое артериальное давление или гипертония поражают примерно 25 процентов населения мира. Коварство этого заболевания заключается в том, что оно может годами не давать о себе знать.

По словам медиков, важно прислушиваться к каждому сигналу, которые подает организм. Так, любой из этих четырех признаков на ногах может означать, что вы находитесь в группе риска. Ступни в принципе могут содержать много подсказок и предупреждений о здоровье. 

Высокое давление приводит к снижению кровообращения в ногах и ступнях, говорят специалисты по ногам в Канзас-Сити. Это может проявляться в виде множества симптомов. Вот основные четыре:

  • Ступни и ноги необычно холодные на ощупь
  • Тон кожи неоднородный
  • Появление судорог после физической активности
  • Ссадины и раны на ступнях и голенях заживают очень долго, как и синяки.

Другие неочевидные признаки повышенного артериального давления:
  • Усталость
  • Изменения веса
  • Лихорадка
  • Боль в суставах
  • Любые изменения на коже, такие как сыпь или утолщение
Также следует обратиться к врачу, если ноги мерзнут, но кожа не холодная на ощупь, поскольку это может быть симптомом неврологического заболевания.

— Заболевание периферических артерий — это состояние, которое замедляет или блокирует приток крови к ногам и ступням. Курение, высокое давление, высокий уровень холестерина и возраст — все это повышает ваши шансы на болезнь, — отметили специалисты.

Как снизить высокое давление без лекарств:
  • Повысить уровень физической активности
  • Похудеть, если есть лишний вес
  • Бросить курить

Когда начинается гипертония?

Артериальную гипертонию диагностируют при стойком подъеме систолического давления выше 139 мм рт. столба либо стойком подъеме диастолического давления выше 89 мм. рт.

Почему гипертония возникает у молодых?
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  • Отягощенная наследственность (наличие высокого давления среди близких родственников). 
  • Частая подверженность стрессу.
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Ожирение.
  • Злоупотребление поваренной солью.
  • Низкая физическая активность.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : гипертония, ступни