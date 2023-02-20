Сократите риск жировой болезни печени, занимаясь ходьбой всего 22 минуты в день

Диабет 2 типа

Синдром поликистозных яичников

Недостаточная активность щитовидной железы (гипотериоз)

Гипертония

Высокий уровень холестерина

Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)

Возраст старше 50 лет

Курение.

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (подреберье)

Постоянная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Зуд кожи

Отек ног, лодыжек, ступней или живота.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения в три с половиной раза уменьшают жир в печени по сравнению с обычными методами лечения.Неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях часто не вызывает проблем, однако со временем все изменится. И если ее не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, цирррозу и даже раку.Одной из основных причин жировой болезни печени является избыточный вес, особенно если у вас много жира на талии.Поэтому, чтобы снизить риск жировой болезни печени, следует в первую очередь поддерживать здоровый вес, придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом.В статье, опубликованной в American Journal of Gastroenterology, использовались результаты 14 исследований, посвященных упражнениям, в которых принял участие 551 участник с жировой болезнью печени.Исследователи оценивали такие данные, как возраст, пол, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение протоколов упражнений и уровень жира в печени, измеренный с помощью МРТ.Рекомендуемое количество упражнений подтверждаются Американской гастроэнтерологической ассоциацией, Европейской ассоциацией по изучению печени и Национальной службой здравоохранения.Врачи, консультирующие пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, должны рекомендовать этот уровень активности своим пациентам, говорится в исследовании. Быстрая ходьба или езда на велосипеде в течение получаса в день пять раз в неделю - это лишь один пример программы, которая соответствовала бы этим критериям.Помимо избыточного веса, есть и другие факторы, которые могут повысить риск НАЖБП:Поэтому, чтобы снизить риск развития НАЖБП, достаточно сбросить вес, придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом и бросить курить.Читайте по теме: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию

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