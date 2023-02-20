Сократите риск жировой болезни печени, занимаясь ходьбой всего 22 минуты в день

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живот

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения в три с половиной раза уменьшают жир в печени по сравнению с обычными методами лечения.

Неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях часто не вызывает проблем, однако со временем все изменится. И если ее не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, цирррозу и даже раку.

Одной из основных причин жировой болезни печени является избыточный вес, особенно если у вас много жира на талии.

Поэтому, чтобы снизить риск жировой болезни печени, следует в первую очередь поддерживать здоровый вес, придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом.

Исследование показало, сколько упражнений необходимо для этого.

В статье, опубликованной в American Journal of Gastroenterology, использовались результаты 14 исследований, посвященных упражнениям, в которых принял участие 551 участник с жировой болезнью печени.

Исследователи оценивали такие данные, как возраст, пол, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение протоколов упражнений и уровень жира в печени, измеренный с помощью МРТ.

Анализ показал, что 150 минут упражнений в неделю - или чуть менее 22 минут в день - являются оптимальными.

Рекомендуемое количество упражнений подтверждаются Американской гастроэнтерологической ассоциацией, Европейской ассоциацией по изучению печени и Национальной службой здравоохранения.

Врачи, консультирующие пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, должны рекомендовать этот уровень активности своим пациентам, говорится в исследовании. Быстрая ходьба или езда на велосипеде в течение получаса в день пять раз в неделю - это лишь один пример программы, которая соответствовала бы этим критериям.

Помимо избыточного веса, есть и другие факторы, которые могут повысить риск НАЖБП:

  • Диабет 2 типа
  • Синдром поликистозных яичников
  • Недостаточная активность щитовидной железы (гипотериоз)
  • Гипертония
  • Высокий уровень холестерина
  • Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
  • Возраст старше 50 лет
  • Курение.

Поэтому, чтобы снизить риск развития НАЖБП, достаточно сбросить вес, придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом и бросить курить.

Назван перечень продуктов, сохраняющих здоровье печени


Симптомы НАЖБП:
Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени


  • Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (подреберье)
  • Постоянная усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Слабость
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Зуд кожи
  • Отек ног, лодыжек, ступней или живота.
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