Сократите риск жировой болезни печени, занимаясь ходьбой всего 22 минуты в день
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем.
Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения в три с половиной раза уменьшают жир в печени по сравнению с обычными методами лечения.
Неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях часто не вызывает проблем, однако со временем все изменится. И если ее не лечить, это может привести к печеночной недостаточности, цирррозу и даже раку.
Одной из основных причин жировой болезни печени является избыточный вес, особенно если у вас много жира на талии.
Поэтому, чтобы снизить риск жировой болезни печени, следует в первую очередь поддерживать здоровый вес, придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом.
Исследование показало, сколько упражнений необходимо для этого.
В статье, опубликованной в American Journal of Gastroenterology, использовались результаты 14 исследований, посвященных упражнениям, в которых принял участие 551 участник с жировой болезнью печени.
Исследователи оценивали такие данные, как возраст, пол, индекс массы тела, изменение массы тела, соблюдение протоколов упражнений и уровень жира в печени, измеренный с помощью МРТ.
Анализ показал, что 150 минут упражнений в неделю - или чуть менее 22 минут в день - являются оптимальными.
Рекомендуемое количество упражнений подтверждаются Американской гастроэнтерологической ассоциацией, Европейской ассоциацией по изучению печени и Национальной службой здравоохранения.
Врачи, консультирующие пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, должны рекомендовать этот уровень активности своим пациентам, говорится в исследовании. Быстрая ходьба или езда на велосипеде в течение получаса в день пять раз в неделю - это лишь один пример программы, которая соответствовала бы этим критериям.
Помимо избыточного веса, есть и другие факторы, которые могут повысить риск НАЖБП:
- Диабет 2 типа
- Синдром поликистозных яичников
- Недостаточная активность щитовидной железы (гипотериоз)
- Гипертония
- Высокий уровень холестерина
- Метаболический синдром (сочетание диабета, высокого давления и ожирения)
- Возраст старше 50 лет
- Курение.
Поэтому, чтобы снизить риск развития НАЖБП, достаточно сбросить вес, придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом и бросить курить.
Симптомы НАЖБП:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (подреберье)
- Постоянная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Зуд кожи
- Отек ног, лодыжек, ступней или живота.
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