Токсиколог Кутушов рассказал, что будет, если съесть зеленую плесень, которая появляется на хлебе, овощах и варенье

сильная утомляемость,

слабость и головокружение,

затуманенное зрение,

сухость во рту,

затрудненные глотание и речь.

Могут быть рвота, диарея, запор и вздутие живота.

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