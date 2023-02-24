Токсиколог Кутушов рассказал, что будет, если съесть зеленую плесень, которая появляется на хлебе, овощах и варенье

227 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/хлеб-буханка-ремесленник-1510155/
хлеб
Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал в своем блоге, что будет, если съесть зеленую плесень.

Этот вид плесени можно увидеть на овощах, фруктах, хлебе, на поверхности варенья.
Распространяется она быстро и растет в виде колоний буро-зеленого оттенка.

Если у человека хороший иммунитет, то при попадании в организм грибок переваривается желудочным соком и выводится из организма.

— Но если иммунитет ослаблен болезнью или общим истощением, споры плесени проникают в кровоток и могут вызвать тяжелые заболевания. Например, бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования, — отметил специалист.

Пищевая плесень — это микроскопический нитевидный грибок, живущий на любых животных и растительных продуктах. Размножается при помощи спор, которые переносятся воздухом, водой и насекомыми. 

При неправильном или долгом хранении хлеба на его поверхности может появиться плесень разных цветов: зелёная, сине-зелёная, чёрная.

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— Самая ядовитая — жёлтая плесень и чёрная гниль. Жёлтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлатоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения лёгких и даже может приводить к смерти, — отмечал ранее Кутушов.

Даже если на хлебе нет следов плесени, но вы чувствуете запах затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть.

Наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. Также крайне опасно есть испорченные консервы, это грозит ботулизмом. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, тоже считаются очень опасными.

Ботулизм – серьезное заболевание, вызванноетоксинами бактерий Clostridium botulinum. Его ранними симптомами являются:

  • сильная утомляемость, 
  • слабость и головокружение,
  • затуманенное зрение,
  • сухость во рту,
  • затрудненные глотание и речь.
  • Могут быть рвота, диарея, запор и вздутие живота.
Есть пищевая плесень, например, на сырах, но это другое. Такую плесень выращивают особым образом специально.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог
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Теги : плесень на продуктах, токсикология