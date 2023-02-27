Проверьте свои лодыжки. Это может быть признаком сердечного приступа

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ноги

Сердечный приступ — это не только боль в груди. Один из характерных признаков касается лодыжек.

Сердечные приступы случаются, когда приток крови к сердцу внезапно блокируется; обычно это происходит из-за накопления холестерина.

По словам кардиологов, существуют параллели между симптомами сердечного приступа и кардиомиопатией. Люди, как правило, знают об общих симптомах, таких как боли в груди, отдающие в руку.

— Но они часто не связаны с другими симптомами, которые мы бы посчитали тревожными сигналами, и часто встречаются у пациентов, у которых диагностирована кардиомиопатия, — отмечается в исследовании, опубликованном в Express.

Кардиомиопатия — это заболевание сердечной мышцы, при котором сердце перестает эффективно работать.

Симптомы кардиомиопатии:
  • одышка (особенно при физнагрузках или в положении лежа);
  • бледность или синюшность;
  • отеки;
  • головокружение;
  • общая слабость;
  • боль в области груди;
  • учащенное сердцебиение;
  • посинение кончиков пальцев;
  • потеря сознания.
Отек живота или лодыжек является явным признаком обеих проблем с сердцем.

Признаки сердечных отеков

Отеки вначале образуются на ногах, от пальцев и стоп. Постепенно отечность распространяется выше, до бедер и нижней части живота, при этом зона отечности тоже увеличивается. Ноги отекают симметрично.

Как снизить риск сердечного приступа

Изменение образа жизни — самый эффективный способ предотвратить сердечный приступ. Одной из наиболее важных профилактических мер является соблюдение здорового питания.

Неправильное питание с высоким содержанием жира усугубит затвердение артерий (атеросклероз) и увеличит риск сердечного приступа. Жирная пища содержит нездоровый тип холестерина, называемый ЛПНП.

Предпочтительнее придерживаться средиземноморской диеты — это означает, что нужно есть больше фруктов, овощей и рыбы, и меньше мяса. Обязательно нужно включать в свой рацион качественные растительные масла холодного отжима. Соль и сахар следует сократить до минимума.

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Неожиданный признак сердечного приступа, о котором мало кто знает


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Риск сердечного приступа: проверьте себя!


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