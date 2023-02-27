Проверьте свои лодыжки. Это может быть признаком сердечного приступа

одышка (особенно при физнагрузках или в положении лежа);

бледность или синюшность;

отеки;

головокружение;

общая слабость;

боль в области груди;

учащенное сердцебиение;

посинение кончиков пальцев;

потеря сознания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.