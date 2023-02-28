Изменение в голосе может означать, что у вас дефицит витамина В12
Витамин В12 является важным топливом для организма, обеспечивая ряд важных процессов. Явный признак того, что вам не хватает витамина, может проявляться в голосе.
Витамин В12 помогает поддерживать здоровье нервных и кровяных клеток и помогает создавать ДНК. Неудивительно, что низкий уровень витамина В12 может привести к сбоям в работе всего организма.
В обзоре, опубликованный в профильном журнале, были проанализированы 89 исследований дефицита витамина В12 для изучения спектра симптомов. В тринадцати случаях сообщалось о пероральных проявлениях дефицита B12 у пациентов в возрасте 19-88 лет.
Одним из самых распространенных симптомов был глоссит — состояние, при котором язык воспаляется и опухает. Другим проявлением названа охриплость — общий термин, который описывает аномальные изменения голоса.
В обзоре также отмечен ряд «психических» отклонений, связанных с дефицитом B12. Это раздражительность, снижение интереса к жизни и депрессия.
Как понять, что организму не хватает витамина В12? Симптомы:
- онемение рук или ног,
- проблемы с ходьбой и балансом,
- анемия,
- усталость,
- опухший, воспаленный язык,
- потеря памяти,
- паранойя,
- галлюцинации.
Существует две основные причины дефицита витамина В12 — диета и злокачественная анемия. Пернициозная анемия — аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать белок, вырабатываемый желудком и необходимый для усвоения витамина В12 в кишечнике.
Те, кто придерживается строгой веганской или вегетарианской диеты, также подвергаются высокому риску дефицита витамина В12.
Как лечится дефицит витамина В12?
Лечение анемии с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты зависит от причины заболевания. Анемию с дефицитом витамина В12 обычно лечат его инъекциями.
Если дефицит В12 вызван его недостатком в рационе, вам могут прописать таблетки, то есть те самые витамины.
Витамин В12 содержится в основном в продуктах животного происхождения:
- мясо — говядина, куриное филе;
- субпродукты — печень и почки;
- морепродукты — моллюски;
- рыба — форель, лосось, тунец;
- молочные продукты — молоко, йогурт, сыр;
- яйца.
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