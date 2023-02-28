Изменение в голосе может означать, что у вас дефицит витамина В12

онемение рук или ног,

проблемы с ходьбой и балансом,

анемия,

усталость,

опухший, воспаленный язык,

потеря памяти,

паранойя,

галлюцинации.

мясо — говядина, куриное филе;

субпродукты — печень и почки;

морепродукты — моллюски;

рыба — форель, лосось, тунец;

молочные продукты — молоко, йогурт, сыр;

яйца.

Витамин В12 помогает поддерживать здоровье нервных и кровяных клеток и помогает создавать ДНК. Неудивительно, что низкий уровень витамина В12 может привести к сбоям в работе всего организма.В обзоре, опубликованный в профильном журнале, были проанализированы 89 исследований дефицита витамина В12 для изучения спектра симптомов. В тринадцати случаях сообщалось о пероральных проявлениях дефицита B12 у пациентов в возрасте 19-88 лет.Одним из самых распространенных симптомов был глоссит — состояние, при котором язык воспаляется и опухает. Другим проявлением названа охриплость — общий термин, который описывает аномальные изменения голоса.В обзоре также отмечен ряд «психических» отклонений, связанных с дефицитом B12. Это раздражительность, снижение интереса к жизни и депрессия.Существует две основные причины дефицита витамина В12 — диета и злокачественная анемия. Пернициозная анемия — аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать белок, вырабатываемый желудком и необходимый для усвоения витамина В12 в кишечнике.Те, кто придерживается строгой веганской или вегетарианской диеты, также подвергаются высокому риску дефицита витамина В12.Лечение анемии с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты зависит от причины заболевания. Анемию с дефицитом витамина В12 обычно лечат его инъекциями.Если дефицит В12 вызван его недостатком в рационе, вам могут прописать таблетки, то есть те самые витамины.Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам Еще можно почитать: Что делать, если врач поставил диагноз «подозрение на рак»: алгоритм действий

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