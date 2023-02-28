Изменение в голосе может означать, что у вас дефицит витамина В12

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Витамин В12 является важным топливом для организма, обеспечивая ряд важных процессов. Явный признак того, что вам не хватает витамина, может проявляться в голосе.

Витамин В12 помогает поддерживать здоровье нервных и кровяных клеток и помогает создавать ДНК. Неудивительно, что низкий уровень витамина В12 может привести к сбоям в работе всего организма. 

В обзоре, опубликованный в профильном журнале, были проанализированы 89 исследований дефицита витамина В12 для изучения спектра симптомов. В тринадцати случаях сообщалось о пероральных проявлениях дефицита B12 у пациентов в возрасте 19-88 лет.

Одним из самых распространенных симптомов был глоссит — состояние, при котором язык воспаляется и опухает. Другим проявлением названа охриплость — общий термин, который описывает аномальные изменения голоса.

В обзоре также отмечен ряд «психических» отклонений, связанных с дефицитом B12. Это раздражительность, снижение интереса к жизни и депрессия.

Как понять, что организму не хватает витамина В12? Симптомы:
  • онемение рук или ног, 
  • проблемы с ходьбой и балансом,
  • анемия, 
  • усталость,
  • опухший, воспаленный язык,
  • потеря памяти,
  • паранойя,
  • галлюцинации.

Существует две основные причины дефицита витамина В12 — диета и злокачественная анемия. Пернициозная анемия — аутоиммунное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать белок, вырабатываемый желудком и необходимый для усвоения витамина В12 в кишечнике.

Те, кто придерживается строгой веганской или вегетарианской диеты, также подвергаются высокому риску дефицита витамина В12.

Как лечится дефицит витамина В12?

Лечение анемии с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты зависит от причины заболевания. Анемию с дефицитом витамина В12 обычно лечат его инъекциями.

Если дефицит В12 вызван его недостатком в рационе, вам могут прописать таблетки, то есть те самые витамины.

Витамин В12 содержится в основном в продуктах животного происхождения:
  • мясо — говядина, куриное филе;
  • субпродукты — печень и почки;
  • морепродукты — моллюски;
  • рыба — форель, лосось, тунец;
  • молочные продукты — молоко, йогурт, сыр;
  • яйца.

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