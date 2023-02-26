Дефицит витамина В12 можно определить по изменению в цвете волос
При дефиците витамина В12 у человека может возникнуть целый ряд проблем со здоровьем. Это легко заметить по состоянию волос.
Витамин В12 является важным веществом, которое организм усваивает при употреблении определенных продуктов. Его основная функция — поддерживать здоровье нервных и кровяных клеток организма и помогать создавать ДНК, генетический материал во всех клетках.
Однако у некоторых людей по различным причинам потребление витамина В12 с пищей затруднено, то есть он может не усваиваться.
По словам специалистов, дефицит витамина В12 является одной из наиболее частых причин преждевременной седины. Такое состояние часто сопровождается дефицитом фолиевой кислоты и биотина у людей, чьи волосы начали седеть рано. Разумеется, если речь не идет о генетике — в некоторых семьях люди седеют, не достигнув и 30 лет.
Вы можете убедиться, что получаете достаточное количество В12, употребляя в пищу такие продукты, как мясо, субпродукты, молочные продукты, морепродукты.
— С медицинской точки зрения седина потенциально может быть связана с дефицитом витамина В12. Люди, которые не едят мясо или рыбу, могут получить витамин В12, употребляя продукты, обогащенные этим питательным веществом, или принимая добавки с витамином В12, — отмечают медики.
Влияет витамин В12 и на кожу головы. Его дефицит приводит к сухости, ломкости и истонченности волос и замедлению их роста. Он также участвует в процессе дыхания клеток, помогает обеспечивать кислородом все ткани. От этого напрямую зависит свежий цвет лица.
Как понять, что организму не хватает витамина В12? Симптомы:
- онемение рук или ног,
- проблемы с ходьбой и балансом,
- анемия,
- усталость,
- опухший, воспаленный язык,
- потеря памяти,
- паранойя,
- галлюцинации.
Другие возможные факторы преждевременного поседения:
- Возраст от 30 лет
- Генетика
- Стресс
- Дефицит микронутриентов
- Заболевания
- Витилиго
- Прием некоторых лекарств
- Курение
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