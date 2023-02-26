Дефицит витамина В12 можно определить по изменению в цвете волос

онемение рук или ног,

проблемы с ходьбой и балансом,

анемия,

усталость,

опухший, воспаленный язык,

потеря памяти,

паранойя,

галлюцинации.

Возраст от 30 лет

Генетика

Стресс

Дефицит микронутриентов

Заболевания

Витилиго

Прием некоторых лекарств

Курение

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