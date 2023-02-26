Дефицит витамина В12 можно определить по изменению в цвете волос

217 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/кудрявый-седой-седина-волосы-макро-4990030/
волосы

При дефиците витамина В12 у человека может возникнуть целый ряд проблем со здоровьем. Это легко заметить по состоянию волос.

Витамин В12 является важным веществом, которое организм усваивает при употреблении определенных продуктов. Его основная функция — поддерживать здоровье нервных и кровяных клеток организма и помогать создавать ДНК, генетический материал во всех клетках. 

Однако у некоторых людей по различным причинам потребление витамина В12 с пищей затруднено, то есть он может не усваиваться.

По словам специалистов, дефицит витамина В12 является одной из наиболее частых причин преждевременной седины. Такое состояние часто сопровождается дефицитом фолиевой кислоты и биотина у людей, чьи волосы начали седеть рано. Разумеется, если речь не идет о генетике — в некоторых семьях люди седеют, не достигнув и 30 лет.

Вы можете убедиться, что получаете достаточное количество В12, употребляя в пищу такие продукты, как мясо, субпродукты, молочные продукты, морепродукты.

— С медицинской точки зрения седина потенциально может быть связана с дефицитом витамина В12. Люди, которые не едят мясо или рыбу, могут получить витамин В12, употребляя продукты, обогащенные этим питательным веществом, или принимая добавки с витамином В12, — отмечают медики.

Влияет витамин В12 и на кожу головы. Его дефицит приводит к сухости, ломкости и истонченности волос и замедлению их роста. Он также участвует в процессе дыхания клеток, помогает обеспечивать кислородом все ткани. От этого напрямую зависит свежий цвет лица.

Как понять, что организму не хватает витамина В12? Симптомы:
  • онемение рук или ног, 
  • проблемы с ходьбой и балансом,
  • анемия, 
  • усталость,
  • опухший, воспаленный язык,
  • потеря памяти,
  • паранойя,
  • галлюцинации.

Другие возможные факторы преждевременного поседения:
  • Возраст от 30 лет
  • Генетика
  • Стресс
  • Дефицит микронутриентов
  • Заболевания
  • Витилиго
  • Прием некоторых лекарств
  • Курение

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