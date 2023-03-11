Вечерний ритуал, который поможет не допустить утреннего скачка давления — кардиолог Дупик
Заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик объяснил, что следует сделать вечером, чтобы избежать утреннего скачка давления.
Утром даже у здоровых людей давление обычно поднимается. Известно, что на ранние часы приходится пик инфарктов и инсультов.
Показатели артериального давления не являются постоянной величиной и зависят от многих факторов. Речь идет о физической и эмоциональной нагрузке, приеме стимулирующих веществ, таких как чай, кофе, никотин. И, конечно, важно психическое состояние человека — от стресса и тревоги давление может не просто подняться, а резко подскочить.
Основные причины повышенного артериального давления:
- наследственная предрасположенность,
- постоянный стресс,
- перенапряжение,
- неправильное питание (вы едите много соли),
- ожирение,
- недостаток физической нагрузки,
- злоупотребление алкоголем.
Скачки давления чреваты риском инфаркта и инсульта в первые часы после пробуждения, особенно у людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.
— Чтобы не допускать резкого подъема АД по утрам, необходимо с помощью изменения образа жизни и приема медикаментов добиться адекватного контроля над гипертонией, — отметил Дупик.
Что нужно сделать с вечера:
- Принимайте гипотензивные препараты на ночь (обсудив это предварительно с врачом);
- Не переедайте на ночь. Ограничьте соль и рафинированные углеводы;
- Погуляйте перед сном в спокойном темпе;
- Не пейте кофе и крепкий чай;
- Откажитесь от курения и алкоголя;
- Избегайте стрессов;
- Соблюдайте режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время;
- Не читайте новости и не смотрите передачи, которые могут вас расстроить.
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Однако инфаркт возможен и при нормальном артериальном давлении, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.
— К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет, — отметила медик подписчикам своего YouTube-канала.
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