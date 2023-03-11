Вечерний ритуал, который поможет не допустить утреннего скачка давления — кардиолог Дупик

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Заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик объяснил, что следует сделать вечером, чтобы избежать утреннего скачка давления.

Утром даже у здоровых людей давление обычно поднимается. Известно, что на ранние часы приходится пик инфарктов и инсультов.

Показатели артериального давления не являются постоянной величиной и зависят от многих факторов. Речь идет о физической и эмоциональной нагрузке, приеме стимулирующих веществ, таких как чай, кофе, никотин. И, конечно, важно психическое состояние человека — от стресса и тревоги давление может не просто подняться, а резко подскочить.

Основные причины повышенного артериального давления:
  • наследственная предрасположенность,
  • постоянный стресс,
  • перенапряжение,
  • неправильное питание (вы едите много соли),
  • ожирение,
  • недостаток физической нагрузки,
  • злоупотребление алкоголем.

Скачки давления чреваты риском инфаркта и инсульта в первые часы после пробуждения, особенно у людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой.

— Чтобы не допускать резкого подъема АД по утрам, необходимо с помощью изменения образа жизни и приема медикаментов добиться адекватного контроля над гипертонией, — отметил Дупик.

Что нужно сделать с вечера:
  • Принимайте гипотензивные препараты на ночь (обсудив это предварительно с врачом);
  • Не переедайте на ночь. Ограничьте соль и рафинированные углеводы;
  • Погуляйте перед сном в спокойном темпе;
  • Не пейте кофе и крепкий чай;
  • Откажитесь от курения и алкоголя;
  • Избегайте стрессов;
  • Соблюдайте режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время;
  • Не читайте новости и не смотрите передачи, которые могут вас расстроить.
Считается, что к инфаркту приводит резкий скачок давления, и что гипертоники стабильно находятся в группе риска. 

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Однако инфаркт возможен и при нормальном артериальном давлении, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

— К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет, — отметила медик подписчикам своего YouTube-канала.

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Теги : гипертония, гипертонический криз