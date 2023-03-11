Вечерний ритуал, который поможет не допустить утреннего скачка давления — кардиолог Дупик

наследственная предрасположенность,

постоянный стресс,

перенапряжение,

неправильное питание (вы едите много соли),

ожирение,

недостаток физической нагрузки,

злоупотребление алкоголем.

Принимайте гипотензивные препараты на ночь (обсудив это предварительно с врачом);

Не переедайте на ночь. Ограничьте соль и рафинированные углеводы;

Погуляйте перед сном в спокойном темпе;

Не пейте кофе и крепкий чай;

Откажитесь от курения и алкоголя;

Избегайте стрессов;

Соблюдайте режим, стараясь ложиться спать в одно и то же время;

Не читайте новости и не смотрите передачи, которые могут вас расстроить.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.