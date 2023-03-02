Кардиолог Кореневич назвала два самых полезных масла для сердца и сосудов

Сухость и раздражение кожи, сыпь, прыщи, угри.

Сухость глаз.

Забывчивость, рассеянность, трудность с концентрацией.

Бессонница и постоянная усталость.

Повышенная тревожность, депрессия.

Снижение иммунитета.

рыжиковое масло — 38 г;

кедровое — 20 г;

масло грецких орехов — 10,5 г;

масло авокадо — 9,6 г;

рапсовое — 10 г;

соевое — 7 г;

горчичное — 14 г.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.