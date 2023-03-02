Кардиолог Кореневич назвала два самых полезных масла для сердца и сосудов
Омега-3 — жирные кислоты необходимы для здоровья сердца. Самые популярные их источники — жирная рыба и оливковое масло, однако есть варианты не только дешевле, но полезнее.
Как проявляется нехватка Омега-3:
- Сухость и раздражение кожи, сыпь, прыщи, угри.
- Сухость глаз.
- Забывчивость, рассеянность, трудность с концентрацией.
- Бессонница и постоянная усталость.
- Повышенная тревожность, депрессия.
- Снижение иммунитета.
Омега-3 потому и называется незаменимой, что организм не может сам ее синтезировать. Так что получаем мы ее только с пищей. Особенно богата ею средиземноморская диета, в состав которой входит морская рыба, оливковое масло, оливки. Это довольно дорогие продукты, к тому же есть и другие сложности с их приобретением.
Как рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич, получать омегу-3 можно из более доступных масел. Она назвала два самых богатых растительных источника омеги-3.
По ее словам, льняное масло является абсолютным рекордсменом — в 100 граммах масла 53 грамма кислоты. В оливковом масле ее всего лишь 0,76 грамма.
Конопляное масло содержит 26 граммов омеги-3.
— Регулярно потребляя эти масла в виде заправки к салатам и готовым блюдам, мы можем получать намного больше полезной омега-3 — жирной кислоты, чем при использовании импортного оливкового масла, — написала кардиолог в своем телеграм-канале.
У этих масел довольно специфический вкус, особенно у льняного. Если они вам не нравятся, специалист посоветовала употреблять их в виде капсул.
— Имея свои традиционные масла, которые намного превосходят оливковое по содержанию омеги-3 — жирных кислот, нам не нужно покупать дорогое оливковое масло, чтобы помочь сердцу и сосудам и просто вкусно поесть, — подвела итог Анна Кореневич.
Отметим другие масла, в которых содержание омега-3 достаточно высоко:
- рыжиковое масло — 38 г;
- кедровое — 20 г;
- масло грецких орехов — 10,5 г;
- масло авокадо — 9,6 г;
- рапсовое — 10 г;
- соевое — 7 г;
- горчичное — 14 г.
Что касается дорогой жирной рыбы, например, семги, ее успешно можно заменить обычной селедкой. Она в большом количестве содержит омега-3, гораздо менее калотрийна и стоит гораздо дешевле.
Анализ клинических исследований, проведенных в США, показал, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты нельзя принимать людям с высоким уровнем липидов в крови. У них омега-3 повышает риск развития мерцательной аритмии, или фибрилляции предсердий.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
врач-кардиолог, психолог
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