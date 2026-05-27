Красный рис способствует снижению холестерина: кардиолог Кореневич

Красный рис может способствовать снижению уровня холестерина в организме, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич. Он относится к нешлифованным видам, которые считаются самыми полезными.

Растительные волокна регулируют работу кишечника и очищают его от отложений. В составе нешлифованного красного риса есть медь, железо, селен, фтор, йод, марганец, хром, кальций, натрий, калий, цинк, фосфор, витамины группы B, а также А, Е, РР.

В наружной части красного риса содержатся антоцианы — растительные пигменты, из-за которых во время варки вода становится красной.

— В красном рисе содержится вещество, химическая формула которого полностью совпадает с формулой лекарства, снижающего холестерин из группы статинов, — отметила медик в своем блоге.

Одним красным рисом снизить холестерин вряд ли получится. Те, кто им чрезмерно увлекаются, очень рискуют, предупредила Кореневич.

— Были случаи тяжелого токсического гепатита на фоне бесконтрольного употребления красного риса для снижения холестерина. Передозировка красного риса так же опасна, как и передозировка статинов, — подчеркнула кардиолог.

Популярные сорта красного риса

Бутанский красный рис – разновидность среднезернового японского риса. Будучи сваренным, приобретает темно-розовый цвет.

Камарг – сорт риса красно-коричневого цвета, его выращивают на юге Франции. В аромате присутствуют ноты жареного хлеба и миндаля, во вкусе – ореховые нотки.

Девзира – узбекский сорт из Ферганской долины. Розово-коричневый цвет приобретает из-за того, что растет на почве, богатой железом. Девзира может в процессе варки увеличиться в размере в 4–5 раз и считается идеальным рисом для плова.

«Рубин» – российский сорт красного риса из Краснодарского края с легким ореховым привкусом.

Другие способы снизить холестерин.
  • Ежедневное употреблять 200-400 г свежих не крахмалистых овощей и фруктов
  • Увеличить количество клетчатки в рационе
  • Ввести в рацион рыбу и морепродукты, до трех раз в неделю
  • Уменьшить потребление копченостей и сладкого
  • Ежедневно употреблять кисломолочные продукты

Как снизить холестерин в крови:
  • Диета. Питание должно состоять из продуктов, которые содержат меньше всего холестерина. 
  • Спокойная жизнь. Стресс повышает холестерин в крови. 
  • Активный образ жизни. Физнагрузка является действенный методом снизить уровень холестерина
  • Сведите к минимуму алкоголь или откажитесь от него
  • Отказ от курения.

Как себя чувствует человек при повышенном холестерине?
  • быстрая утомляемость;
  • головные боли и головокружение;
  • боли в сердце, головные боли, стенокардия;
  • повышенное артериальное давление (ишемия);

Какой чай выводит холестерин из организма?

По результатам исследований выяснилось, что эффективным будет теплый травяной или имбирный чай.

Продукты с высоким содержанием холестерина:
  • Субпродукты животных и птиц: говяжий и свиной мозг, печень, почки, легкое.
  • Яичный желток и сырые яйца: куриные, индюшиные, утиные, гусиные.
  • Жирные сорта рыб, икра, печень рыбы.
  • Молочные продукты: сыры, сливочное масло, маргарин.
  • Колбасные изделия, жирное мясо.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Кореневич
