Красный рис способствует снижению холестерина: кардиолог Кореневич
Красный рис может способствовать снижению уровня холестерина в организме, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич. Он относится к нешлифованным видам, которые считаются самыми полезными.
Растительные волокна регулируют работу кишечника и очищают его от отложений. В составе нешлифованного красного риса есть медь, железо, селен, фтор, йод, марганец, хром, кальций, натрий, калий, цинк, фосфор, витамины группы B, а также А, Е, РР.
В наружной части красного риса содержатся антоцианы — растительные пигменты, из-за которых во время варки вода становится красной.
— В красном рисе содержится вещество, химическая формула которого полностью совпадает с формулой лекарства, снижающего холестерин из группы статинов, — отметила медик в своем блоге.
Одним красным рисом снизить холестерин вряд ли получится. Те, кто им чрезмерно увлекаются, очень рискуют, предупредила Кореневич.
— Были случаи тяжелого токсического гепатита на фоне бесконтрольного употребления красного риса для снижения холестерина. Передозировка красного риса так же опасна, как и передозировка статинов, — подчеркнула кардиолог.
Популярные сорта красного риса
Бутанский красный рис – разновидность среднезернового японского риса. Будучи сваренным, приобретает темно-розовый цвет.
Камарг – сорт риса красно-коричневого цвета, его выращивают на юге Франции. В аромате присутствуют ноты жареного хлеба и миндаля, во вкусе – ореховые нотки.
Девзира – узбекский сорт из Ферганской долины. Розово-коричневый цвет приобретает из-за того, что растет на почве, богатой железом. Девзира может в процессе варки увеличиться в размере в 4–5 раз и считается идеальным рисом для плова.
«Рубин» – российский сорт красного риса из Краснодарского края с легким ореховым привкусом.
Другие способы снизить холестерин.
- Ежедневное употреблять 200-400 г свежих не крахмалистых овощей и фруктов
- Увеличить количество клетчатки в рационе
- Ввести в рацион рыбу и морепродукты, до трех раз в неделю
- Уменьшить потребление копченостей и сладкого
- Ежедневно употреблять кисломолочные продукты
Как снизить холестерин в крови:
- Диета. Питание должно состоять из продуктов, которые содержат меньше всего холестерина.
- Спокойная жизнь. Стресс повышает холестерин в крови.
- Активный образ жизни. Физнагрузка является действенный методом снизить уровень холестерина
- Сведите к минимуму алкоголь или откажитесь от него
- Отказ от курения.
Как себя чувствует человек при повышенном холестерине?
- быстрая утомляемость;
- головные боли и головокружение;
- боли в сердце, головные боли, стенокардия;
- повышенное артериальное давление (ишемия);
Какой чай выводит холестерин из организма?
По результатам исследований выяснилось, что эффективным будет теплый травяной или имбирный чай.
Продукты с высоким содержанием холестерина:
- Субпродукты животных и птиц: говяжий и свиной мозг, печень, почки, легкое.
- Яичный желток и сырые яйца: куриные, индюшиные, утиные, гусиные.
- Жирные сорта рыб, икра, печень рыбы.
- Молочные продукты: сыры, сливочное масло, маргарин.
- Колбасные изделия, жирное мясо.
