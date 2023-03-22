Врач Аплетаева: регулярное потребление бекона грозит инфарктом или инсультом

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бекон

По словам врача-диетолога, иммунолога Марины Аплетаевой, употреблять бекон нужно как можно реже.

Врач Аплетаева сообщила в интервью о вреде постоянного присутствия бекона в рационе человека. Медик отметила, что в беконе содержится высокая концентрация насыщенных жиров – усвоение столь жирного продукта становится значительной нагрузкой на поджелудочную железу.

«Могут возникнуть проблемы с пищеварением», – сказала эксперт, беседуя с «Москвой 24».

Кроме того, регулярное потребление бекона грозит прибавкой в весе, отложением жира на органах. Вдобавок злоупотребление этим продуктом негативно сказывается на уровне холестерина, излишки которого скапливаются в сосудах, повышая риск их закупорки.

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«Это впоследствии способно привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркт, а также к инсульту», - предупредила Марина Аплетаева.

Медик добавила: здоровым людям полностью отказываться от бекона не обязательно, но есть его все-таки лучше реже. Людям с ожирением, атеросклерозом, больной печенью и хроническими сердечными нарушениями нужно консультироваться с лечащим врачом по поводу возможности употреблять данный продукт.

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Марина Аплетаева
Марина Аплетаева
ЗОЖ
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог
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