Два фактора, которые определяют риск развития деменции у диабетиков

Исследование, представленное на конференции Diabetes UK, выявило два возможных фактора, которые влияют на вероятность того, будет ли у человека с высоким уровнем сахара в крови развиваться деменция.говорится в докладе.Медики отмечают, что наличие сахарного диабета второго типа уже является фактором риска развития деменции, поскольку при этом заболевании страдают сосуды и капилляры. Еще больше увеличивают риск высокое артериальное давление и повышенный уровень холестерина.Ученые в ходе масштабного многолетнего исследования проанализировали данные 227 580 человек с диабетом 2 типа старше 42 лет. У примерно 10 процентов из них развилась деменция.Результаты показали, что изменения артериального давления различались у тех, у кого развилась деменция, и у тех, у кого ее не было. Люди с более высокими показателями давления уже довольно в раннем возрасте были склонны к развитию деменции.Также обнаружено, что уровни сахара и холестерина в крови в целом были выше у тех людей с диабетом 2 типа, у которых впоследствии развилась деменция.— отметили медики.Хотя исследование не может подтвердить причинно-следственные связи, результаты показывают, что артериальное давление и другие кардиометаболические факторы могут способствовать развитию деменции за два десятилетия до постановки диагноза.Другим интересным открытием было то, что за 11-19 лет до постановки диагноза деменции показатели артериального давления резко снизились. Кроме того, у группы диабетиков, у которых позже развилась деменция, наблюдалось снижение массы тела за 11 лет до постановки диагноза.Уточняется, что эти изменения могут быть результатом самой деменции из-за постепенных изменений в поведении, включая диету, снижение потребления калорий и физическую активность.Результаты исследования подчеркивают важность поддержания давления и уровня сахара и холестерина под контролем, чтобы снизить риск развития деменции.Медики советуют всем, независимо от того, есть у диабет или нет, правильно питаться, вести активный образ жизни, сократить потребление алкоголя и не курить.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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