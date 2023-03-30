Рак легких в запущенной стадии: необходимо обратить внимание на изменения в подмышках

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подмышки

Рак легких обычно не вызывает явных симптомов, пока он не распространился на другие области. Изменения в подмышечной впадине могут сигнализировать о запущенном раке легких.

Твердые образования или припухшие области, особенно в подмышечных впадинах или на шее, могут сигнализировать о распространении рака легких на лимфатические узлы, отмечается в исследовании Cancer Research UK.

Лимфатические узлы являются частью системы, которая фильтрует лимфу и борется с инфекцией. Твердые образования (комочки) могут сигнализировать о том, что у человека рак. При этом надо помнить, что лимфоузлы увеличиваются и тогда, когда в организм попала инфекция.

Общие симптомы рака легких:
  • Кашель, который не проходит через две или три недели
  • Продолжительный кашель, который усиливается
  • Инфекции бронхолегочной системы, которые возвращаются
  • Кашель с кровью
  • Боль при дыхании или кашле
  • Постоянная одышка
  • Постоянная усталость
  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
Менее распространенные симптомы рака легких:
  • Изменения во внешнем виде пальцев
  • Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании
  • Свистящее дыхание
  • Хриплый голос
  • Отек лица или шеи
  • Постоянная боль в груди или плече.

Кто в группе риска

Есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития рака легких. В первую очередь, это курение и работа с химическими веществами.

Исследования показывают, что воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких. Кроме того, риск развития онкологии увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким содержанием оксидов азота.

Как кашляют при раке легких?

Изнуряющий, частый кашель — один из первых признаков рака легких. Впоследствии появляется мокрота, цвет ее может стать зеленовато-желтым. При физическом труде или переохлаждении приступы кашля усиливаются

Повышенное потоотделение — один из важных показателей. Из-за интоксикации при разложении раковой опухоли с распространением раковых клеток с током крови возникает естественная реакция – повышение потоотделения. Так организм пытается самоочиститься.

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