Рак легких в запущенной стадии: необходимо обратить внимание на изменения в подмышках

Кашель, который не проходит через две или три недели

Продолжительный кашель, который усиливается

Инфекции бронхолегочной системы, которые возвращаются

Кашель с кровью

Боль при дыхании или кашле

Постоянная одышка

Постоянная усталость

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Изменения во внешнем виде пальцев

Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании

Свистящее дыхание

Хриплый голос

Отек лица или шеи

Постоянная боль в груди или плече.

Твердые образования или припухшие области, особенно в подмышечных впадинах или на шее, могут сигнализировать о распространении рака легких на лимфатические узлы, отмечается в исследовании Cancer Research UK.Лимфатические узлы являются частью системы, которая фильтрует лимфу и борется с инфекцией. Твердые образования (комочки) могут сигнализировать о том, что у человека рак. При этом надо помнить, что лимфоузлы увеличиваются и тогда, когда в организм попала инфекция.Есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития рака легких. В первую очередь, это курение и работа с химическими веществами.Исследования показывают, что воздействие паров дизельного топлива в течение многих лет увеличивает риск развития рака легких. Кроме того, риск развития онкологии увеличивается примерно на 33 процента, если вы живете в районе с высоким содержанием оксидов азота.Изнуряющий, частый кашель — один из первых признаков рака легких. Впоследствии появляется мокрота, цвет ее может стать зеленовато-желтым. При физическом труде или переохлаждении приступы кашля усиливаютсяПовышенное потоотделение — один из важных показателей. Из-за интоксикации при разложении раковой опухоли с распространением раковых клеток с током крови возникает естественная реакция – повышение потоотделения. Так организм пытается самоочиститься.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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