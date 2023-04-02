Популярнейший напиток может привести к сердечным заболеваниям
Многие люди пьют молоко каждый день и считают, что это полезно. Но так ли оно безопасно?
Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, употребление молока и других молочных продуктов может привести к заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта и печени. Например, молочные коктейли содержат большое количество насыщенных жиров, что приведет к повышению уровня холестерина.
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров:
- Молочные продукты
- Мясо
- Птица
- Яйца
- Растительные масла
Ученые отмечают, что потребление большого количества насыщенных жиров увеличивает риск сердечных заболеваний и влияет на уровень холестерина в крови.
Самые распространенные болезни сердца могут протекать незаметно. Не стоит откладывать поход к врачу, если вы нашли у себя один или несколько симптомов:
- Одышку
- Тяжесть в груди
- Болезненные ощущения
- Перебои сердечного ритма
- Слабость
- Потливость
- Лихорадку
- Жар
- Отеки
- Головокружение
- Кашель
- Бледность
Также люди, которые потребляют большое количество насыщенных жиров, попадают в группу риска по заболеваниям:
- Сахарный диабет 2 типа
- Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, толстой кишки
- Невирусный гепатит и другие поражения печени.
У веганов, как правило, более низкое давление и уровень холестерина, чем у всех других диетических групп. Опираясь на это, ученые советуют минимизировать употребление любой молочной продукции. Но не нужно исключать ее из рациона полностью, чтобы предотвратить заболевания сердца и системы кровообращения.
Не рекомендуется употреблять каждый день молочные продукты с высоким содержанием жира:
- Сливочное масло
- Молоко
- Некоторые виды сыров
- Сгущенное молоко
- Сливки
Нежирные молочные продукты содержат меньше калорий, поэтому они могут быть полезны, если вы пытаетесь контролировать свой вес. Но дело в том, что жир – хороший эмульгатор и сильно влияет на вкус, поэтому в продукте его часто заменяют загустителями и стабилизаторами. Как правило, они серьезно повышают калорийность за счёт углеводов, поэтому стоит обращать внимание на состав продуктов.
Есть еще такое понятие, как непереносимость лактозы — неспособность организма переваривать молочный сахар. Для расщепления лактозы на простые сахара или моносахариды в тонком кишечнике должен вырабатывать фермент лактаза.
Симптомы, связанные с такой реакцией организма, могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередование запоров и поноса) до тяжелых (потеря веса, аппетита, поражение кишечника).
Что нельзя есть людям с непереносимостью лактозы?
- торты, печенье и выпечку;
- сырный соус;
- супы-пюре;
- заварной крем;
- молочный шоколад;
- блины;
- омлет;
- некоторые виды картофельного пюре.
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