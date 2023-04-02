Популярнейший напиток может привести к сердечным заболеваниям

Молочные продукты

Мясо

Птица

Яйца

Растительные масла

Одышку

Тяжесть в груди

Болезненные ощущения

Перебои сердечного ритма

Слабость

Потливость

Лихорадку

Жар

Отеки

Головокружение

Кашель

Бледность

Сахарный диабет 2 типа

Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, толстой кишки

Невирусный гепатит и другие поражения печени.

Сливочное масло

Молоко

Некоторые виды сыров

Сгущенное молоко

Сливки

торты, печенье и выпечку;

сырный соус;

супы-пюре;

заварной крем;

молочный шоколад;

блины;

омлет;

некоторые виды картофельного пюре.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, употребление молока и других молочных продуктов может привести к заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта и печени. Например, молочные коктейли содержат большое количество насыщенных жиров, что приведет к повышению уровня холестерина.Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров:Ученые отмечают, что потребление большого количества насыщенных жиров увеличивает риск сердечных заболеваний и влияет на уровень холестерина в крови.Самые распространенные болезни сердца могут протекать незаметно. Не стоит откладывать поход к врачу, если вы нашли у себя один или несколько симптомов:Также люди, которые потребляют большое количество насыщенных жиров, попадают в группу риска по заболеваниям:У веганов, как правило, более низкое давление и уровень холестерина, чем у всех других диетических групп. Опираясь на это, ученые советуют минимизировать употребление любой молочной продукции. Но не нужно исключать ее из рациона полностью, чтобы предотвратить заболевания сердца и системы кровообращения.Не рекомендуется употреблять каждый день молочные продукты с высоким содержанием жира:Нежирные молочные продукты содержат меньше калорий, поэтому они могут быть полезны, если вы пытаетесь контролировать свой вес. Но дело в том, что жир – хороший эмульгатор и сильно влияет на вкус, поэтому в продукте его часто заменяют загустителями и стабилизаторами. Как правило, они серьезно повышают калорийность за счёт углеводов, поэтому стоит обращать внимание на состав продуктов.Есть еще такое понятие, как непереносимость лактозы — неспособность организма переваривать молочный сахар. Для расщепления лактозы на простые сахара или моносахариды в тонком кишечнике должен вырабатывать фермент лактаза.Симптомы, связанные с такой реакцией организма, могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередование запоров и поноса) до тяжелых (потеря веса, аппетита, поражение кишечника).Что нельзя есть людям с непереносимостью лактозы?Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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