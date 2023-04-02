Популярнейший напиток может привести к сердечным заболеваниям

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молоко

Многие люди пьют молоко каждый день и считают, что это полезно. Но так ли оно безопасно? 

Как говорится в исследовании, опубликованном в Express, употребление молока и других молочных продуктов может привести к заболеваниям сердца, желудочно-кишечного тракта и печени. Например, молочные коктейли содержат большое количество насыщенных жиров, что приведет к повышению уровня холестерина.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров:

  • Молочные продукты
  • Мясо 
  • Птица 
  • Яйца 
  • Растительные масла

Ученые отмечают, что потребление большого количества насыщенных жиров увеличивает риск сердечных заболеваний и влияет на уровень холестерина в крови.

Самые распространенные болезни сердца могут протекать незаметно. Не стоит откладывать поход к врачу, если вы нашли у себя один или несколько симптомов:

  • Одышку
  • Тяжесть в груди
  • Болезненные ощущения 
  • Перебои сердечного ритма
  • Слабость
  • Потливость
  • Лихорадку
  • Жар
  • Отеки
  • Головокружение
  • Кашель
  • Бледность

Также люди, которые потребляют большое количество насыщенных жиров, попадают в группу риска по заболеваниям:

  • Сахарный диабет 2 типа
  • Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, толстой кишки
  • Невирусный гепатит и другие поражения печени.

У веганов, как правило, более низкое давление и уровень холестерина, чем у всех других диетических групп. Опираясь на это, ученые советуют минимизировать употребление любой молочной продукции. Но не нужно исключать ее из рациона полностью, чтобы предотвратить заболевания сердца и системы кровообращения. 

Не рекомендуется употреблять каждый день молочные продукты с высоким содержанием жира:

  • Сливочное  масло 
  • Молоко 
  • Некоторые виды сыров 
  • Сгущенное молоко
  • Сливки

Нежирные молочные продукты содержат меньше калорий, поэтому они могут быть полезны, если вы пытаетесь контролировать свой вес. Но дело в том, что жир – хороший эмульгатор и сильно влияет на вкус, поэтому в продукте его часто заменяют загустителями и стабилизаторами. Как правило, они серьезно повышают калорийность за счёт углеводов, поэтому стоит обращать внимание на состав продуктов. 

Есть еще такое понятие, как непереносимость лактозы — неспособность организма переваривать молочный сахар. Для расщепления лактозы на простые сахара или моносахариды в тонком кишечнике должен вырабатывать фермент лактаза.

Симптомы, связанные с такой реакцией организма, могут варьироваться от легких (усталость, вздутие живота, чередование запоров и поноса) до тяжелых (потеря веса, аппетита, поражение кишечника).

Что нельзя есть людям с непереносимостью лактозы?

  • торты, печенье и выпечку;
  • сырный соус;
  • супы-пюре;
  • заварной крем;
  • молочный шоколад;
  • блины;
  • омлет;
  • некоторые виды картофельного пюре.

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Теги : молоко, лактоза