Травяной напиток из 5 ингредиентов для снижения уровеня холестерина

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Травяной напиток из 5 ингредиентов для снижения уровеня холестерина


Напиток, приготовленный из пяти ингредиентов, которые вы можете найти дома, может помочь снизить уровень холестерина.


Высокий уровень холестерина может привести к серьезным и даже смертельным заболеваниям. Если не лечить, жировое вещество, называемое холестерином, может накапливаться в ваших кровеносных сосудах. Это может привести к закупорке сосудов и, в конечном счете, к сердечным приступам или инсультам.

Одним из основных факторов, способствующих повышению уровня холестерина, является употребление слишком большого количества жирной пищи. Состояние также может быть связано с недостаточной физической активностью, употреблением алкоголя, курением и семейными генами.

Хотя существуют лекарства, помогающие снизить уровень холестерина, обычно рекомендуется изменить образ жизни.

"Приготовление определенного напитка дома также может помочь. Для достижения наилучших результатов рекомендуется смешивать чеснок, имбирь, лимон, мед и яблочный уксус", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


В рамках нового исследования 55 человек употребляли «не менее» одной ложки коктейля в течение шести месяцев. Затем были проанализированы как их медицинские карты, так и анкеты, заполненные участниками.


Продукты, снижающие уровень холестерина


"У 83,7% испытуемых наблюдалось снижение уровня холестерина после употребления смешанного травяного напитка. Результаты медицинской документации испытуемых по липидному профилю показали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов", - комментирует исследование врач.


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