Травяной напиток из 5 ингредиентов для снижения уровеня холестерина





"Приготовление определенного напитка дома также может помочь. Для достижения наилучших результатов рекомендуется смешивать чеснок, имбирь, лимон, мед и яблочный уксус", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"У 83,7% испытуемых наблюдалось снижение уровня холестерина после употребления смешанного травяного напитка. Результаты медицинской документации испытуемых по липидному профилю показали снижение общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов", - комментирует исследование врач.