Постоянная неуверенность в себе может быть ранним признаком слабоумия

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Деменция с тельцами Леви

Сосудистая деменция

Лобно-височная деменция.

Также эти изменения в чувствах и поведении могут вызвать у человека сильный дискомфорт и подвергнуть его большему риску депрессии, говорится в исследовании, опубликованном в Express.Важно помнить, что все люди болеют деменцией по-разному. Не найдется даже двух одинаковых случаев, поэтому нужно внимательнее относиться к своему здоровью.Болезнь Альцгеймера является наиболее часто диагностируемым типом деменции.Что касается деменции с тельцами Леви - это третий наиболее распространенный тип. Заболевание начинается между 6-м и 8–м десятилетием жизни. Женщины им болеют в 2 раза реже, чем мужчины.Заболевание может также вызвать проблемы с движением, подобные симптомы как при болезни Паркинсона. Также этой форме деменции свойственен спектр психических расстройств: галлюцинации, депрессия, бред, апатия и ощущение присутствия постороннего.Для сосудистой деменции характерно снижение интеллекта и трудности с социальной адаптацией. Чаще всего заболевание провоцируют сосудистые патологии, например, инсульт. Сопровождается отсутствием способностей к контролю над своими действиями.Деменция лобно-височного типа чаще всего сопровождается речевыми расстройствами - снижением структурированной речи, трудностями в подборе подходящих слов или фраз. На начальных этапах заболевания речевые расстройства могут проявляться заиканием.К какому доктору стоит обращаться? Для диагностики деменции нужно обратиться к неврологу, а также к психиатру. Для более точного диагноза врачи часто опрашивают семью пациента, это помогает лучше понять ситуацию. Специально для облегчения процесса сбора информации составлено множество специальных тестов.Можно ли вылечить? К сожалению, в наше время еще не изобрели терапию для лечения деменции. Однако, можно ослабить симптомы. Сейчас существует множество средств для облегчения жизни не только самих больных, но и для тех, кто осуществляет уход за ними. Для профилактики деменции необходимы физические нагрузки, отказ от вредных привычек, а также правильное питание.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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