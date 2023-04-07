Врач рассказала о привычках, которые считаются полезными, но на самом деле «убивают» сердце
По словам врача-эндокринолога Елизаветы Кардапольцевой, есть привычки, которые большинство считает полезными, а на самом деле они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Палеолитическая диета. Ее приверженцы отдают предпочтение большому количеству красного мяса и убирают из рациона молочные продукты, злаки, бобовые и все сладкое. По словам специалиста, такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и лишнему весу. Лучше всего использовать просто «метод тарелки» – 50% овощи, 25% белок и 25% углеводы.
Бесконтрольное употребление БАДов. Если человек сам прописывает себе добавки, ориентируясь на чужое мнение, рекламу, информацию в Сети, это может спровоцировать токсический гепатит или острую печёночную недостаточность.
Кардиотренировки. Если вы никогда не занимались бегом, групповыми тренировками и так далее, обязательно посоветуйтесь с врачом, прежде чем пойти в спортзал. Особенно если у вас повышенное давление, лишний вес, проблемы с суставами. Тот же бег, кроме нагрузки на сердечно-сосудистую систему, влияет на коленные суставы и голеностоп. Если не хотите идти к врачу, начните с ходьбы.
— Любая физическая активность будет стимулировать сердечно-сосудистую систему, здесь нужно быть очень аккуратным в выборе тренировок, и желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний, особенно если имеются такие заболевания, как повышенное артериальное давление или инфаркты, инсульты в прошлом, — отметила Елизавета Кардапольцева. В своем блоге.
Список распространенных болезней сердца и сосудов:
- Ишемическая болезнь.
- Сердечная недостаточность.
- Аритмия.
- Сердечные пороки — как врожденные, так и приобретенные.
- Атеросклероз.
- Болезни периферических артерий.
- Кардиомиопатия.
Как себя чувствует человек при сердечной недостаточности?
Может быть отек ступней, лодыжек, ног или брюшной полости (живота). переутомление. Слабость, головокружение или предобморочное состояние. Учащенное или неритмичное сердцебиение.
Как понять что у тебя серьезные проблемы с сердцем?
- Боль в груди, которая также может передаваться в руку, шею, челюсть и верхнюю часть живота
- Сжимающая боль
- Одышка
- Сниженная физическая выносливость
- Опухшие нижние конечности
- Экстрасистолия
- Потеря сознания
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