Врач рассказала о привычках, которые считаются полезными, но на самом деле «убивают» сердце

Ишемическая болезнь.

Сердечная недостаточность.

Аритмия.

Сердечные пороки — как врожденные, так и приобретенные.

Атеросклероз.

Болезни периферических артерий.

Кардиомиопатия.

Боль в груди, которая также может передаваться в руку, шею, челюсть и верхнюю часть живота

Сжимающая боль

Одышка

Сниженная физическая выносливость

Опухшие нижние конечности

Экстрасистолия

Потеря сознания

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.