Врач рассказала о привычках, которые считаются полезными, но на самом деле «убивают» сердце

30 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/женщина-бег-запустить-фитнес-1822459/
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По словам врача-эндокринолога Елизаветы Кардапольцевой, есть привычки, которые большинство считает полезными, а на самом деле они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. 

Палеолитическая диета. Ее приверженцы отдают предпочтение большому количеству красного мяса и убирают из рациона молочные продукты, злаки, бобовые и все сладкое. По словам специалиста, такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и лишнему весу. Лучше всего использовать просто «метод тарелки» – 50% овощи, 25% белок и 25% углеводы.

Бесконтрольное употребление БАДов. Если человек сам прописывает себе добавки, ориентируясь на чужое мнение, рекламу, информацию в Сети, это может спровоцировать токсический гепатит или острую печёночную недостаточность.

Кардиотренировки. Если вы никогда не занимались бегом, групповыми тренировками и так далее, обязательно посоветуйтесь с врачом, прежде чем пойти в спортзал. Особенно если у вас повышенное давление, лишний вес, проблемы с суставами. Тот же бег, кроме нагрузки на сердечно-сосудистую систему, влияет на коленные суставы и голеностоп. Если не хотите идти к врачу, начните с ходьбы.

— Любая физическая активность будет стимулировать сердечно-сосудистую систему, здесь нужно быть очень аккуратным в выборе тренировок, и желательно предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний, особенно если имеются такие заболевания, как повышенное артериальное давление или инфаркты, инсульты в прошлом, — отметила Елизавета Кардапольцева. В своем блоге.

Список распространенных болезней сердца и сосудов:
  • Ишемическая болезнь. 
  • Сердечная недостаточность. 
  • Аритмия. 
  • Сердечные пороки — как врожденные, так и приобретенные.
  • Атеросклероз. 
  • Болезни периферических артерий. 
  • Кардиомиопатия.

Как себя чувствует человек при сердечной недостаточности?

Может быть отек ступней, лодыжек, ног или брюшной полости (живота). переутомление. Слабость, головокружение или предобморочное состояние. Учащенное или неритмичное сердцебиение.

Как понять что у тебя серьезные проблемы с сердцем?
  • Боль в груди, которая также может передаваться в руку, шею, челюсть и верхнюю часть живота
  • Сжимающая боль
  • Одышка
  • Сниженная физическая выносливость
  • Опухшие нижние конечности
  • Экстрасистолия
  • Потеря сознания

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Теги : кардио, привычки, сердце