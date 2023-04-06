Кардиолог Анна Кореневич назвала 5 самых частых причин одышки

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о частых причинах одышки, а также о том, как следить за своим здоровьем. 


Основная причина —  это ожирение. Переедание и малоподвижный образ жизни способствуют его развитию. Самым эффективным способом борьбы с ожирением является смена бытовых привычек. Например, можно заменить фастфуд на овощи и фрукты. Активные прогулки пешком благоприятно повлияют здоровье 


—  Вы и только вы способны на это. Медицина может помочь вам на физико-химическом уровне, не более того. Самая важная часть работы зависит только от вас, — написала Анна Кореневич в своем блоге. 


Самая опасная для жизни причина  — это сердечная недостаточность. Быстрое утомление и одышка  являются первыми симптомами. 


Сердечная недостаточность —  болезнь, при которой сердце не справляется с перекачиванием крови. Так организм не получает достаточно питательных веществ. Основные причины заболевания: 


  • Аутоиммунные заболевания

  • Сахарный диабет 

  • Злоупотребление наркотиками, алкоголем 

  • Беременность 

 

Анемия может стать еще одной немало опасной причиной одышки. Анемия —  это заболевание, при котором у человека снижается уровень гемоглобина в крови, а также уменьшается количество кровяных телец. У человека с таким заболеванием часто нездоровый вид: бледная кожа, тусклые волосы, часто ломающиеся ногти.  Причины анемии — воспалительные процессы, онкология, недостаточный уровень железа в крови, беременность. 


Также проблема может быть связана с щитовидной железой. Одышка может быть при повышении или снижении ее функции — гипотиреозе. 


Гипертиреоз  —  это заболевание щитовидной железы, при котором вырабатывается избыточное количество гормонов. У мужчин с гипертиреозом проблемы потенцией и сексуальным влечением, а у женщин происходит нарушение менструального цикла.


Как понять что у вас гипертиреоз? Основные симптомы:


  • Депрессивность 

  • Тремор

  • Аритмия

  • Быстрая утомляемость

  • Тревожность

Самая частая причина одышки  —  это детренированность. Поэтому важно включать в свою жизнь физические нагрузки. Чтобы избежать этой причины, необходимо начать тренировки, но для начала нужно исключить анемию, сердечную недостаточность и проблемы с щитовидной железой. 


Самая распространенная причина — детренированность. Необходимо включать в свою жизнь спорт, чтобы избежать этой проблемы. После того, как вы исключили проблемы с щитовиднойжелезой, анемию и сердечную недостаточность, стоит пересмотреть ваш образ жизни и включить в него физические нагрузки.


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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Кореневич
Анна Кореневич
Медицина
Кардиолог, кардиопсихолог
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