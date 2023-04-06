Кардиолог Анна Кореневич назвала 5 самых частых причин одышки

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о частых причинах одышки, а также о том, как следить за своим здоровьем.

Основная причина — это ожирение. Переедание и малоподвижный образ жизни способствуют его развитию. Самым эффективным способом борьбы с ожирением является смена бытовых привычек. Например, можно заменить фастфуд на овощи и фрукты. Активные прогулки пешком благоприятно повлияют здоровье

— Вы и только вы способны на это. Медицина может помочь вам на физико-химическом уровне, не более того. Самая важная часть работы зависит только от вас, — написала Анна Кореневич в своем блоге.

Самая опасная для жизни причина — это сердечная недостаточность. Быстрое утомление и одышка являются первыми симптомами.

Сердечная недостаточность — болезнь, при которой сердце не справляется с перекачиванием крови. Так организм не получает достаточно питательных веществ. Основные причины заболевания:

Аутоиммунные заболевания

Сахарный диабет

Злоупотребление наркотиками, алкоголем

Беременность

Анемия может стать еще одной немало опасной причиной одышки. Анемия — это заболевание, при котором у человека снижается уровень гемоглобина в крови, а также уменьшается количество кровяных телец. У человека с таким заболеванием часто нездоровый вид: бледная кожа, тусклые волосы, часто ломающиеся ногти. Причины анемии — воспалительные процессы, онкология, недостаточный уровень железа в крови, беременность.

Также проблема может быть связана с щитовидной железой. Одышка может быть при повышении или снижении ее функции — гипотиреозе.

Гипертиреоз — это заболевание щитовидной железы, при котором вырабатывается избыточное количество гормонов. У мужчин с гипертиреозом проблемы потенцией и сексуальным влечением, а у женщин происходит нарушение менструального цикла.

Как понять что у вас гипертиреоз? Основные симптомы:

Депрессивность

Тремор

Аритмия

Быстрая утомляемость

Тревожность

Самая частая причина одышки — это детренированность. Поэтому важно включать в свою жизнь физические нагрузки. Чтобы избежать этой причины, необходимо начать тренировки, но для начала нужно исключить анемию, сердечную недостаточность и проблемы с щитовидной железой.

Самая распространенная причина — детренированность. Необходимо включать в свою жизнь спорт, чтобы избежать этой проблемы. После того, как вы исключили проблемы с щитовиднойжелезой, анемию и сердечную недостаточность, стоит пересмотреть ваш образ жизни и включить в него физические нагрузки.

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