Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о влиянии стресса на организм и об опасности адреналина

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Первую реакцию на стресс дает сердечно-сосудистая система. Адреналин —  это гормон стресса, который  может причинить вред организму. Тахикардия, повышенный холестерин и сахар, усиленное тромбообразование —  побочные эффекты частых выбросов адреналина. Это происходит из-за спазмов сосудов, которые увеличивают силу и частоту сокращения сердца, рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

Такой механизм нужен для мобилизации тела во время опасности. Если  стресс затягивается, то адреналин разрушает сердце и сосуды. 


Как понять, что уровень адреналина в организме повышен:


  • Сердцебиение учащенно

  • Повышенное  давление 

  • Тремор

  • Усиленное потоотделение


Людям свойственно реагировать не только на реальную, но и на нерациональную опасность. Проблема в том, что реальные угрозы можно исключить, а мнимая опасность всегда с нами. Из-за этого растет количество инфарктов и инсультов.

Примеры объективной опасности:

  • ДТП

  • Нападение 

  • Травмы

  • Заболевания

  • Экстремальные виды спорта


Примеры необъективной опасности:

  • Боязнь быть отвергнутым

  • Страх потери работы

  • Мысли о смерти

  • Переживания насчет будущего 


Важно учитывать, что воображаемая опасность появляется, когда физически человеку ничего не угрожает, но процессы в организме одинаковые.


—  Чем чаще вы испытываете страхи воображаемой опасности, тем чаще скачет давление и сердечный ритм, повышается холестерин, сахар и сгущается кровь. Ваш организм находится в постоянной боевой готовности,  —  написала Анна Кореневич в своем блоге.


Как снизить уровень адреналина в организме? 


Употреблять продукты, которые богаты полифенолами. Например, зеленый чай, манго, льняные семена, фасоль, голубика и соя. Это не только снизит уровень адреналина в крови, но и уменьшит риск рака, депрессии, артрита и катаракты.


Физическая активность тоже важна. Ученые доказали, что достаточно гулять 20 минут в день, чтобы понизить уровень адреналина в крови. Занятие спортом, медитация танцы также окажет благоприятное влияние.


Есть и обратная сторона адреналина. Его недостаток в крови ведет к депрессии и апатии. Чаще всего его можно нормализовать с помощью правильного и разнообразного питания, активного образа жизни и подходящего для вас отдыха. 


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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Кореневич
Анна Кореневич
Медицина
Кардиолог, кардиопсихолог
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Теги : адреналин, стресс