Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о влиянии стресса на организм и об опасности адреналина





Первую реакцию на стресс дает сердечно-сосудистая система. Адреналин — это гормон стресса, который может причинить вред организму. Тахикардия, повышенный холестерин и сахар, усиленное тромбообразование — побочные эффекты частых выбросов адреналина. Это происходит из-за спазмов сосудов, которые увеличивают силу и частоту сокращения сердца, рассказала в

Такой механизм нужен для мобилизации тела во время опасности. Если стресс затягивается, то адреналин разрушает сердце и сосуды.

Как понять, что уровень адреналина в организме повышен:

Сердцебиение учащенно

Повышенное давление

Тремор

Усиленное потоотделение

Людям свойственно реагировать не только на реальную, но и на нерациональную опасность. Проблема в том, что реальные угрозы можно исключить, а мнимая опасность всегда с нами. Из-за этого растет количество инфарктов и инсультов.

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Примеры объективной опасности:

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ДТП

Нападение

Травмы

Заболевания

Экстремальные виды спорта

Примеры необъективной опасности:

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Боязнь быть отвергнутым

Страх потери работы

Мысли о смерти

Переживания насчет будущего

Важно учитывать, что воображаемая опасность появляется, когда физически человеку ничего не угрожает, но процессы в организме одинаковые.

— Чем чаще вы испытываете страхи воображаемой опасности, тем чаще скачет давление и сердечный ритм, повышается холестерин, сахар и сгущается кровь. Ваш организм находится в постоянной боевой готовности, — написала Анна Кореневич в своем блоге.

Как снизить уровень адреналина в организме?

Употреблять продукты, которые богаты полифенолами. Например, зеленый чай, манго, льняные семена, фасоль, голубика и соя. Это не только снизит уровень адреналина в крови, но и уменьшит риск рака, депрессии, артрита и катаракты.

Физическая активность тоже важна. Ученые доказали, что достаточно гулять 20 минут в день, чтобы понизить уровень адреналина в крови. Занятие спортом, медитация танцы также окажет благоприятное влияние.

Есть и обратная сторона адреналина. Его недостаток в крови ведет к депрессии и апатии. Чаще всего его можно нормализовать с помощью правильного и разнообразного питания, активного образа жизни и подходящего для вас отдыха.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.