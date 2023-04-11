Педиатр Комарова: популярные у россиян зеленка и оксолиновая мазь могут быть опасны

Делать прививки

Избегать массового скопления людей

Использовать медицинскую маску

Регулярно мыть руки

Хлоргексидином

Спиртом

Перекисью водорода

Раствором каламина

, — отметила врач «Ленте.ру» Оксолиновая мазь является противовирусным средством. Во время гриппа ей смазывают нос изнутри, чтобы защитить клетки от проникновения вирусов. Также мазь помогает от конъюнктивита, бородавок, кондилом и лишая.Грипп — заболевание, возбудителем которого является вирус. У заболевших несколько дней проявляется повышенная температура, боль в горле и теле, кашель, насморк, головная боль и сильная слабость. Основной механизм передачи заболевания — воздушно-капельный. Заражение происходит, когда вирус попадает в носоглотку.Как известно, что в носовой полости есть малозаметные волоски. Они отвечают за защиту организма от попадания инфекций. Волоски являются своеобразным фильтром, который не пропускает пыль и микробы. При использовании оксолиновой мази во время гриппа волоски склеиваются, позволяя вирусам проникнуть в носовую полость. Более эффективным способом защиты будет промывание носа солевыми растворами.Еще одним небезопасным средством является зеленка. Бриллиантовый зелёный — антисептическое средство, знакомое всем с детства. Его используют для обработки ран и кожных высыпаний, а также после операций.Вред зеленки заключается в том, что если нанести ее на открытую рану, то можно вызвать ожог, который оставит сильный рубец. Врачи не рекомендуют использовать зеленку во время высыпаний, ведь после ее использования ухудшается контроль за заживлением. Под таким зеленым слоем можно проглядеть нагноение. Также зеленка не снимает зуд, как думают многие.Фукорцин — антисептическое средство, которое обладает красящим свойством. Используется во время грибковых заболеваний кожи, эрозий, трещин и ссадин кожи. Врачи не рекомендуют использовать его по тем же причинам, что и зеленку. Фукорцин не способствует заживлению, а только затягивает его. Еще одно опасное свойство — фенол, который входит в состав антисептика, очень токсичен. При длительном использовании фукорцина возможна передозировка.Читайте также: 37-летний пациент поделился 5 симптомами, которые привели к диагнозу рак кишечника Еще по теме: Три неочевидных признака, что с печенью начались проблемы Можно почитать: Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог.

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