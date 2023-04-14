Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть неявных симптомов ранней стадии

Боль в животе

Потеря аппетита

Усталость

Плохое самочувствие

Диарея

Общее плохое самочувствие

Пожелтение кожи и белков глаз

Отеки в ногах

Вздутие живота (асцит)

Высокая температура и приступы озноба

Сильный, практически невыносимый зуд

Выпадение волос

Красные ладони

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Бессонница

Спутанность сознания и проблемы с памятью

Рвота кровью

Смолистый кал

Склонность к кровотечениям и образованию синяков

Повышенная чувствительность к алкоголю, потому что печень не может его перерабатывать

Употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной заболеваний печени. Во многих случаях у людей с алкогольной болезнью печени нет заметных симптомов, пока орган не получит значительные повреждения., - отмечают авторы исследования.Печень очень устойчива и способна к самовосстановлению, но нужно помнить, что каждый раз, когда она фильтрует алкоголь, часть ее клеток умирает., - отмечают гепатологи.– тяжелое заболевание, в результате которого ее ткани замещаются на соединительную ткань, и орган перестает выполнять свою функцию. Первые признаки цирроза – слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли.Это характерный признак. Каловые массы приобретают светлый оттенок или обесцвечиваются, моча, наоборот, становится темного цвета. К изменению цвета мочи и кала приводит нарушение оттока желчи.Читайте также: Как снизить риск развития рака за 5 минут. Можно почитать: Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

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