Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть неявных симптомов ранней стадии

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алкоголь

Жировая болезнь печени проявляется в двух основных формах, одна из которых связана с алкоголем. Это не значит, что человек зависим, достаточно употреблять небольшие дозы на регулярной основе.

Употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной заболеваний печени. Во многих случаях у людей с алкогольной болезнью печени нет заметных симптомов, пока орган не получит значительные повреждения.

Ранние симптомы болезни часто расплывчаты, говорится в исследовании, опубликованном в Express:
  • Боль в животе
  • Потеря аппетита
  • Усталость
  • Плохое самочувствие
  • Диарея
  • Общее плохое самочувствие

- Жировая алкогольная болезнь печени часто не вызывает симптомов, пока не достигнет продвинутой стадии. Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждение печени, даже если вы не замечаете ни одного из вышеперечисленных симптомов, - отмечают авторы исследования.

По мере того, как болезнь прогрессирует, могут развиться более очевидные признаки:
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Отеки в ногах
  • Вздутие живота (асцит)
  • Высокая температура и приступы озноба
  • Сильный, практически невыносимый зуд
  • Выпадение волос
  • Красные ладони
  • Значительная потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Бессонница
  • Спутанность сознания и проблемы с памятью
  • Рвота кровью 
  • Смолистый кал
  • Склонность к кровотечениям и образованию синяков
  • Повышенная чувствительность к алкоголю, потому что печень не может его перерабатывать

Печень очень устойчива и способна к самовосстановлению, но нужно помнить, что каждый раз, когда она фильтрует алкоголь, часть ее клеток умирает.

- Печень может вырабатывать новые клетки, но длительное злоупотребление алкоголем может снизить ее способность к регенерации. Это приводит к серьезному и необратимому повреждению, - отмечают гепатологи.

Цирроз печени – тяжелое заболевание, в результате которого ее ткани замещаются на соединительную ткань, и орган перестает выполнять свою функцию. Первые признаки цирроза – слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли.

Какие моча и кал при циррозе печени?

Это характерный признак. Каловые массы приобретают светлый оттенок или обесцвечиваются, моча, наоборот, становится темного цвета. К изменению цвета мочи и кала приводит нарушение оттока желчи.

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