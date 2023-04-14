Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть неявных симптомов ранней стадии
Жировая болезнь печени проявляется в двух основных формах, одна из которых связана с алкоголем. Это не значит, что человек зависим, достаточно употреблять небольшие дозы на регулярной основе.
Употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной заболеваний печени. Во многих случаях у людей с алкогольной болезнью печени нет заметных симптомов, пока орган не получит значительные повреждения.
Ранние симптомы болезни часто расплывчаты, говорится в исследовании, опубликованном в Express:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Усталость
- Плохое самочувствие
- Диарея
- Общее плохое самочувствие
- Жировая алкогольная болезнь печени часто не вызывает симптомов, пока не достигнет продвинутой стадии. Если вы злоупотребляете алкоголем, у вас может быть повреждение печени, даже если вы не замечаете ни одного из вышеперечисленных симптомов, - отмечают авторы исследования.
По мере того, как болезнь прогрессирует, могут развиться более очевидные признаки:
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Отеки в ногах
- Вздутие живота (асцит)
- Высокая температура и приступы озноба
- Сильный, практически невыносимый зуд
- Выпадение волос
- Красные ладони
- Значительная потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Бессонница
- Спутанность сознания и проблемы с памятью
- Рвота кровью
- Смолистый кал
- Склонность к кровотечениям и образованию синяков
- Повышенная чувствительность к алкоголю, потому что печень не может его перерабатывать
Печень очень устойчива и способна к самовосстановлению, но нужно помнить, что каждый раз, когда она фильтрует алкоголь, часть ее клеток умирает.
- Печень может вырабатывать новые клетки, но длительное злоупотребление алкоголем может снизить ее способность к регенерации. Это приводит к серьезному и необратимому повреждению, - отмечают гепатологи.
Цирроз печени – тяжелое заболевание, в результате которого ее ткани замещаются на соединительную ткань, и орган перестает выполнять свою функцию. Первые признаки цирроза – слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли.
Какие моча и кал при циррозе печени?
Это характерный признак. Каловые массы приобретают светлый оттенок или обесцвечиваются, моча, наоборот, становится темного цвета. К изменению цвета мочи и кала приводит нарушение оттока желчи.
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