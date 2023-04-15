Гепатолог Романов: если ночью чешутся ладони и стопы, это указывает на серьезные проблемы с печенью

общая слабость,

хроническая усталость,

повышение температуры тела,

увеличение живота,

потеря аппетита,

горечь во рту,

вздутие,

тяжесть и боль в правом подреберье,

пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер,

изменение цвета кала и мочи,

кожные высыпания.

слабость;

сонливость, бессонница;

раздражительность;

кровотечения из носа и десен;

потеря аппетита;

снижение веса;

частая тошнота;

повышенное газообразование;

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.