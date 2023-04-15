Гепатолог Романов: если ночью чешутся ладони и стопы, это указывает на серьезные проблемы с печенью

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руки

Большинство заболеваний печени протекают бессимптомно, пока не появятся серьезные осложнения. Поэтому важно обращать внимание на все сигналы, которые подает организм.

— Если у человека уже появляются боли и желтеет кожа, это означает, что развились тяжелые тканевые поражения печени, именно они провоцируют два вышеперечисленных симптома. В самой печени нет болевых рецепторов. Этот самый яркий пример, когда болезнь намного легче предупредить, чем лечить. ОБратите внимание: если ваша печень подвергалась серьезным перегрузкам — например, вы работали с токсичными веществами, длительно принимаете лекарства — обследуйтесь регулярно, — отметил специально для «Медикфорума» врач-гепатолог Евгений Романов.

Одним из симптомов того, что печень нуждается в помощи, является ночной зуд. Стоит человеку расслабиться, он начинает чесаться. Это связано с нарушением оттока желчи.

— Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печеночный зуд. Он обусловлен накапливанием в глубоких слоях желчных пигментов, раздражающих нервные окончания, — сказал специалист.

Зуд, связанный с заболеванием печени, обычно не вызывает сыпи.

Симптомы заболеваний печени:
  • общая слабость, 
  • хроническая усталость, 
  • повышение температуры тела, 
  • увеличение живота, 
  • потеря аппетита, 
  • горечь во рту, 
  • вздутие, 
  • тяжесть и боль в правом подреберье, 
  • пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер, 
  • изменение цвета кала и мочи, 
  • кожные высыпания.

Какие болезни печени смертельны?

Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором происходит замещение паренхимотозной ткани печени на соединительную. Процесс необратим, работа органа нарушается, возможен летальный исход.

Симптомы цирроза печени:
  • слабость;
  • сонливость, бессонница;
  • раздражительность;
  • кровотечения из носа и десен;
  • потеря аппетита;
  • снижение веса;
  • частая тошнота;
  • повышенное газообразование;

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Теги : цирроз печени, зуд кожи