Гепатолог Романов: если ночью чешутся ладони и стопы, это указывает на серьезные проблемы с печенью
Большинство заболеваний печени протекают бессимптомно, пока не появятся серьезные осложнения. Поэтому важно обращать внимание на все сигналы, которые подает организм.
— Если у человека уже появляются боли и желтеет кожа, это означает, что развились тяжелые тканевые поражения печени, именно они провоцируют два вышеперечисленных симптома. В самой печени нет болевых рецепторов. Этот самый яркий пример, когда болезнь намного легче предупредить, чем лечить. ОБратите внимание: если ваша печень подвергалась серьезным перегрузкам — например, вы работали с токсичными веществами, длительно принимаете лекарства — обследуйтесь регулярно, — отметил специально для «Медикфорума» врач-гепатолог Евгений Романов.
Одним из симптомов того, что печень нуждается в помощи, является ночной зуд. Стоит человеку расслабиться, он начинает чесаться. Это связано с нарушением оттока желчи.
— Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин — печеночный зуд. Он обусловлен накапливанием в глубоких слоях желчных пигментов, раздражающих нервные окончания, — сказал специалист.
Зуд, связанный с заболеванием печени, обычно не вызывает сыпи.
Симптомы заболеваний печени:
- общая слабость,
- хроническая усталость,
- повышение температуры тела,
- увеличение живота,
- потеря аппетита,
- горечь во рту,
- вздутие,
- тяжесть и боль в правом подреберье,
- пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер,
- изменение цвета кала и мочи,
- кожные высыпания.
Какие болезни печени смертельны?
Цирроз печени — хроническое заболевание, при котором происходит замещение паренхимотозной ткани печени на соединительную. Процесс необратим, работа органа нарушается, возможен летальный исход.
Симптомы цирроза печени:
- слабость;
- сонливость, бессонница;
- раздражительность;
- кровотечения из носа и десен;
- потеря аппетита;
- снижение веса;
- частая тошнота;
- повышенное газообразование;
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