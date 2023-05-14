Две ключевые привычки, которые помогут жить дольше





Многочисленные исследования показали, что постоянные физические нагрузки напрямую связаны с долгожительством. Важным фактором является то, что спортом лучше заниматься с семьей и друзьями, а не в одиночку. Ученые связывают повышенную смертность с социальной изоляцией, поэтому общение и спорт могут положительно повлиять на здоровье.

На острове Сардиния, Италия, проживает необычное население долгожителей. Их секрет — прочные связи с семьей и друзьями, наряду с частой физической активностью.

Есть и другие привычки, которые помогут жить дольше:

Отказ от курения

Отказ от алкоголя

Избегание стрессовых ситуаций

Сбалансированное питание

Лиза Беркман, директор Гарвардского центра исследований народонаселения и развития, и Томас Д. Кэбот, профессор государственной политики и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, провели анализ множества исследований, которые показали, что социальная изоляция сопряжена с риском смертности, аналогичным другим основным факторам риска, таких как курение, наркотики и алкоголь.

Исследователи пытались выявить взаимосвязь между занятиями спортом и ожидаемой продолжительностью жизни среди людей среднего возраста.

Результаты показали, что люди, занимающиеся спортом, особенно вместе с семьей и друзьями, живут дольше. Было обнаружено, что одиночество повышает уровень кортизола, который влияет на общее состояние здоровья человека.

Кортизол - гормон стресса, вырабатываемый в надпочечниках. Повышенный уровень кортизола может привести к ожирению, диабету и повышенному давлению.

В другом исследовании, опубликованном в Express, участники эксперимента добровольно заразились вирусом гриппа, а затем консультанты наблюдали за их состоянием.

Ученые обнаружили, что у тех, кто был социально изолирован, вероятность заболеть была на 45 процентов выше, чем у других участников группы.

В то время как стресс и одиночество могут вызвать негативные изменения в биологических системах человека, совместное проведение времени с другими людьми помогает активировать более полезные процессы, включая выработку окситоцина.

Окситоцин - один из четырех гормонов счастья. Вырабатывается при общении с другими людьми и контакте с животными.

Было обнаружено, что окситоцин снижает уровень кортизола, уменьшает боль, изменяет способ реагирования нашего мозга на потенциальные стрессовые ситуации и даже способствует росту новых клеток мозга.

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