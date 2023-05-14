Две ключевые привычки, которые помогут жить дольше

133 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/руки-в-возрасте-пожилой-старый-578917/
руки

Многочисленные исследования показали, что постоянные физические нагрузки напрямую связаны с долгожительством. Важным фактором является то, что спортом лучше заниматься с семьей и друзьями, а не в одиночку. Ученые связывают повышенную смертность с социальной изоляцией, поэтому общение и спорт могут положительно повлиять на здоровье.


На острове Сардиния, Италия, проживает необычное население долгожителей. Их секрет — прочные связи с семьей и друзьями, наряду с частой физической активностью. 


Есть и другие привычки, которые помогут жить дольше:


  • Отказ от курения

  • Отказ от алкоголя

  • Избегание стрессовых ситуаций

  • Сбалансированное питание 

Лиза Беркман, директор Гарвардского центра исследований народонаселения и развития, и Томас Д. Кэбот, профессор государственной политики и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, провели анализ множества исследований, которые показали, что социальная изоляция сопряжена с риском смертности, аналогичным другим основным факторам риска, таких как курение, наркотики и алкоголь.


Исследователи пытались выявить взаимосвязь между занятиями спортом и ожидаемой продолжительностью жизни среди людей среднего возраста.


Результаты показали, что люди, занимающиеся спортом, особенно вместе с семьей и друзьями, живут дольше. Было обнаружено, что одиночество повышает уровень кортизола, который влияет на общее состояние здоровья человека.


Кортизол - гормон стресса, вырабатываемый в надпочечниках. Повышенный уровень кортизола может привести к ожирению, диабету и повышенному давлению.


В другом исследовании, опубликованном в Express, участники эксперимента добровольно заразились вирусом гриппа, а затем консультанты наблюдали за их состоянием.


Ученые обнаружили, что у тех, кто был социально изолирован, вероятность заболеть была на 45 процентов выше, чем у других участников группы.


В то время как стресс и одиночество могут вызвать негативные изменения в биологических системах человека, совместное проведение времени с другими людьми помогает активировать более полезные процессы, включая выработку окситоцина.


Окситоцин - один из четырех гормонов счастья. Вырабатывается при общении с другими людьми и контакте с животными.

Было обнаружено, что окситоцин снижает уровень кортизола, уменьшает боль, изменяет способ реагирования нашего мозга на потенциальные стрессовые ситуации и даже способствует росту новых клеток мозга.


Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

В России стали дольше жить


Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Ученые рассказали о том, что желание жить продлевает жизнь


Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Ученые выяснили, что общение продлевает жизнь
3 необычных причины сахарного диабета
Болезнь Альцгеймера: количество друзей и родственников влияет на риск слабоумия
Теги : долгожители, привычки