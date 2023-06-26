Онкоуролог Гадзиян: вода с лимонным соком может предотвратить образование камней в почках

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лимон

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, как предотвратить образование камней в почках.

По его словам, о мочекаменной болезни пациенты часто узнают при плановом обследовании. Медик назвал симптомы, при которых нужно сразу обратиться к врачу:

  • боли в области поясницы и внизу живота, связанные с движением, изменением положения тела, мочеиспусканием или физнагрузками;
  • кровь в моче;
  • болезненное мочеиспускание с прерыванием струи.

Как предотвратить образование камней в почках:

  • Больше пить чистой воды. Она помогает почкам очищать организм от метаболических отходов. Иначе они не выводятся выводятся, а кристаллизуются и превращаются в камни. 

- Очень полезно пить воду с лимонным соком. Она способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче, которая в свою очередь, не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой, - написал эксперт в своем телеграм-канале.

  • Обеспечить поступление кальция в организм, обязательно с продуктами: молоком, творогом, кефиром, кунжутом. Если кальция мало, то в организме увеличивается количество оксалатов, это приводит к мочекаменной болезни. Для усвоения кальция нужен витамин D, солнечные ванны по 15 минут в день отлично подойдут;

Специалист подчеркивает, что речь идет о еде, а не о БАДах.

  • Ограничить соль. Ее избыток н приводит к быстрому изнашиванию почек. Допустимое количество соли в день — не более в 5 граммов. 
  • Ограничить сахар. Сладкие продукты способствуют образованию камней.
  • Заниматься спортом, не допускать ожирения. Лишний жир способствует развитию мочекаменной болезни.
  • Не пить фторированную воду, она способствует образованию камней в почках.
  • Бросить курить.
Мочекаменная болезнь - заболевание, при котором в мочевыводящей системе образуется мелкозернистый песок и камни (конкременты).

Симптомы:

  • почечная колика – резкая боль. Терпеть такую боль очень сложно.
  • тошнота и рвота из-за боли;
  • болезненные ощущения во время мочеиспускания;
  • отсутствие мочевыделения;
  • кровяные частицы в моче;
  • слабость, утомляемость;
  • озноб;
  • повышение температуры.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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Теги : мочекаменная болезнь, лимонная вода