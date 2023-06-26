Онкоуролог Гадзиян: вода с лимонным соком может предотвратить образование камней в почках

боли в области поясницы и внизу живота, связанные с движением, изменением положения тела, мочеиспусканием или физнагрузками;

кровь в моче;

болезненное мочеиспускание с прерыванием струи.

Больше пить чистой воды. Она помогает почкам очищать организм от метаболических отходов. Иначе они не выводятся выводятся, а кристаллизуются и превращаются в камни.

Обеспечить поступление кальция в организм, обязательно с продуктами: молоком, творогом, кефиром, кунжутом. Если кальция мало, то в организме увеличивается количество оксалатов, это приводит к мочекаменной болезни. Для усвоения кальция нужен витамин D, солнечные ванны по 15 минут в день отлично подойдут;

Ограничить соль. Ее избыток н приводит к быстрому изнашиванию почек. Допустимое количество соли в день — не более в 5 граммов.

Ограничить сахар. Сладкие продукты способствуют образованию камней.

Заниматься спортом, не допускать ожирения. Лишний жир способствует развитию мочекаменной болезни.

Не пить фторированную воду, она способствует образованию камней в почках.

Бросить курить.

почечная колика – резкая боль. Терпеть такую боль очень сложно.

тошнота и рвота из-за боли;

болезненные ощущения во время мочеиспускания;

отсутствие мочевыделения;

кровяные частицы в моче;

слабость, утомляемость;

озноб;

повышение температуры.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.