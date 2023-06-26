Онколог-маммолог Назлиев: причиной рака шейки матки может стать отдых в пятизвездочном отеле с бассейном

81 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/женщина-плавать-бассейн-плавание-422546/
бассейн

Онколог-маммолог Данаил Назлиев сообщил, что отдых в пятизвездочном отеле, в частности, купание в бассейне, может стать причиной рака шейки матки.

Рак шейки матки (РШМ) — заболевание женской репродуктивной системы, оно характеризуется развитием на шейке матки злокачественной опухоли.

По словам Назлиева, во многих пятизвездочных отелях и курортах есть скрытые опасности. Ученые связывают купание в бассейнах с высоким содержанием хлора с повышенным риском РШМ.

Специалист ссылается на исследование, проведенное в 2018 году и опубликованное в International Journal of Environmental Health Research. Выяснилось, что у женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития РШМ в два раза выше, чем у тех, кто не плавал.

Хлор добавляют для защиты от микробов, но он может вступать в химическую реакцию с некоторыми соединениями в воде, что создает токсичную среду, опасную для клеток.

- Следует избегать плавания в плохо обслуживаемых бассейнах, пользоваться бассейнами или пляжами, которые признаны безопасными, и избегать контактов с незнакомыми людьми в бассейне, - написал врач в своем телеграм-канале.

Симптомы РШМ:

  • кровянистые выделения или кровотечения;
  • водянистые обильные бели;
  • продолжительные, обильные и болезненные менструации;
  • боль при половом акте;
  • болезненные мочеиспускания.

Обычно РШМ возникает в возрасте 40-60 лет, но в последнее время он сильно «помолодел».

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Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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