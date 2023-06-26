Онколог-маммолог Назлиев: причиной рака шейки матки может стать отдых в пятизвездочном отеле с бассейном
Онколог-маммолог Данаил Назлиев сообщил, что отдых в пятизвездочном отеле, в частности, купание в бассейне, может стать причиной рака шейки матки.
Рак шейки матки (РШМ) — заболевание женской репродуктивной системы, оно характеризуется развитием на шейке матки злокачественной опухоли.
По словам Назлиева, во многих пятизвездочных отелях и курортах есть скрытые опасности. Ученые связывают купание в бассейнах с высоким содержанием хлора с повышенным риском РШМ.
Специалист ссылается на исследование, проведенное в 2018 году и опубликованное в International Journal of Environmental Health Research. Выяснилось, что у женщин, которые плавали в бассейнах отелей, риск развития РШМ в два раза выше, чем у тех, кто не плавал.
Хлор добавляют для защиты от микробов, но он может вступать в химическую реакцию с некоторыми соединениями в воде, что создает токсичную среду, опасную для клеток.
- Следует избегать плавания в плохо обслуживаемых бассейнах, пользоваться бассейнами или пляжами, которые признаны безопасными, и избегать контактов с незнакомыми людьми в бассейне, - написал врач в своем телеграм-канале.
Симптомы РШМ:
- кровянистые выделения или кровотечения;
- водянистые обильные бели;
- продолжительные, обильные и болезненные менструации;
- боль при половом акте;
- болезненные мочеиспускания.
Обычно РШМ возникает в возрасте 40-60 лет, но в последнее время он сильно «помолодел».
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Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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