Онколог-маммолог Назлиев: причиной рака шейки матки может стать отдых в пятизвездочном отеле с бассейном

кровянистые выделения или кровотечения;

водянистые обильные бели;

продолжительные, обильные и болезненные менструации;

боль при половом акте;

болезненные мочеиспускания.

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