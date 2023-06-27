Кардиолог Конев: изменение цвета губ является признаком острой сердечной недостаточности

Одышка.

Отеки ног, рук, живота.

Ощущение усталости, слабости в ногах.

Сухой кашель.

Тошнота, потеря аппетита, вздутие живота.

Спутанность сознания, головокружение, предобморочное состояние.

Учащенное или неритмичное сердцебиение.

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