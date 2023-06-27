Кардиолог Конев: изменение цвета губ является признаком острой сердечной недостаточности

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грудь

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о характерных признаках острой сердечной недостаточности. Это состояние требует немедленной помощи.

По его словам, хронический процесс способен развиваться в течение длительного времени, а острая сердечная недостаточность может закончиться быстро и фатально

— Развивается очень быстро, на глазах практически. Симптоматика: резкая одышка возникает, различные изменения цвета губ, допустим, посинение, — отметил врач Pravda.Ru.

Такие ситуации без экстренной медицинской помощи могут закончиться гибелью, подчеркнул он.

Главными причинами острой сердечной недостаточности являются нерегулярное лечение, острый инфаркт миокарда и аритмии.

Как понять что у человека острая сердечная недостаточность? Симптомы:

  • Одышка. 
  • Отеки ног, рук, живота. 
  • Ощущение усталости, слабости в ногах. 
  • Сухой кашель.
  • Тошнота, потеря аппетита, вздутие живота.
  • Спутанность сознания, головокружение, предобморочное состояние.
  • Учащенное или неритмичное сердцебиение.

Где болит при сердечной недостаточности?

Боль может отдаваться в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку. Боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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