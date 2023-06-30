Онколог рассказал, как отличить меланому от обычной родинки
Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, как отличить меланому от доброкачественных новообразований.
Меланома — злокачественное новообразование, формирующееся из пигментных клеток кожи и слизистых оболочек. Медики советуют обращать внимание на родинки, и, если они меняются, не откладывать и идти на прием. За последние 50 лет отмечен рост заболеваемости.
Симптомы меланомы:
- Асимметричная форма и нечеткие края;
- Небольшие кровоизлияния;
- Быстрый горизонтальный рост;
- Появление видимых утолщений (узелков) на поверхности;
- Неравномерная окраска: разные участки меланомы могут быть черными, темно-коричневыми или серыми;
- Покраснение кожи вокруг родинки;
Важно уметь различать доброкачественные и злокачественные новообразования, отметил Назлиев.
— В домашних условиях бывает трудно отличить меланому от доброкачественных новообразований. Чтобы обезопасить себя, важно обратиться к врачу, если у вас есть родинка, которая меняется, растет, чешется, кровоточит или имеет неправильную форму или цвет. Врач может решить, нужно ли ее удалять или достаточно наблюдения, — отметил он в своем телеграм-канале.
Врач будет смотреть на признаки, которые могут указывать на меланому. При наличии любого из них он может порекомендовать биопсию, чтобы определить, является ли родинка злокачественной или доброкачественной.
— Хорошая новость заключается в том, что если меланома обнаружена на ранней стадии, то лечение может быть очень эффективным, — подчеркнул онколог.
Родинки располагаются по всему телу. Они имеют цвет от бледно-коричневого до тёмно-коричневого, окраска равномерная по всей поверхности. Меланома, как правило, всегда чёрная, окрашена неровно и местами цвет более выражен.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
Онколог-маммолог
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