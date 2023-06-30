Онколог рассказал, как отличить меланому от обычной родинки

Асимметричная форма и нечеткие края;

Небольшие кровоизлияния;

Быстрый горизонтальный рост;

Появление видимых утолщений (узелков) на поверхности;

Неравномерная окраска: разные участки меланомы могут быть черными, темно-коричневыми или серыми;

Покраснение кожи вокруг родинки;

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